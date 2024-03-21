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21 марта, 15:42

Место проведения первого российского аналога Евровидения перенесли из Петербурга

Первое Интервидение пройдёт в 2024 году в Москве, а не в Петербурге

Международный песенный конкурс Интервидение пройдёт в 2024 году в Москве. Об этом говорится в распоряжении российского кабмина.

До этого в распоряжении правительства местом проведения был указан Санкт-Петербург. Теперь же этот пункт скорректировали.

"Слова "в г. Санкт-Петербурге" заменить словами "в г. Москве", — говорится в новом распоряжении.

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О том, что первое Интервидение планируется провести уже в 2024 году в России, премьер-министр Михаил Мишустин объявил в конце прошлого года. Он рассказывал, что вместе с партнёрами будут разработаны правила, создан оргкомитет и выбраны национальные жюри. Так глава правительства ответил на инициативу министра культуры Ольги Любимовой, которая предложила запустить российский аналог Евровидения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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