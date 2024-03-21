Место проведения первого российского аналога Евровидения перенесли из Петербурга
Первое Интервидение пройдёт в 2024 году в Москве, а не в Петербурге
Международный песенный конкурс Интервидение пройдёт в 2024 году в Москве. Об этом говорится в распоряжении российского кабмина.
До этого в распоряжении правительства местом проведения был указан Санкт-Петербург. Теперь же этот пункт скорректировали.
"Слова "в г. Санкт-Петербурге" заменить словами "в г. Москве", — говорится в новом распоряжении.
О том, что первое Интервидение планируется провести уже в 2024 году в России, премьер-министр Михаил Мишустин объявил в конце прошлого года. Он рассказывал, что вместе с партнёрами будут разработаны правила, создан оргкомитет и выбраны национальные жюри. Так глава правительства ответил на инициативу министра культуры Ольги Любимовой, которая предложила запустить российский аналог Евровидения.
Shutterstock / FOTODOM