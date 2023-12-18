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Аналог Евровидения может впервые пройти в России в 2024 году

Мишустин заявил, что первое Интервидение планируется провести в РФ в 2024 году

18 декабря, 09:21
<p>Аналог Евровидения может пройти в России в 2024 году. Обложка © Shutterstock</p>

Аналог Евровидения может пройти в России в 2024 году. Обложка © Shutterstock

В России могут организовать первое Интервидение уже в следующем году, до этого предстоит разработать правила, создать оргкомитет и выбрать национальные жюри. Такими планами поделился глава Правительства РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ.

"Он (конкурс Интервидение. — Прим. Лайфа) мог бы стать ежегодным и открытым для участия всех государств, которые разделяют наши духовные ценности и готовы к взаимоуважительному и равноправному диалогу. Первое такое мероприятие планируется провести уже в следующем году в России", — отметил политик.

Мишустин предложил странам-партнёрам совместно определить правила конкурса и выбрать судей. По его словам, нет сомнений, что проект получится ярким и неординарным. В качестве примера премьер-министр привёл успешное проведение Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Пригожин предложил выплачивать $1 млн за победу в российском Евровидении

Пригожин предложил выплачивать $1 млн за победу в российском Евровидении

Ранее в Минкульте предложили запустить российский аналог Евровидения в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире. Инициативу уже поддержали многие артисты, в том числе певица Мария Кац, которая в 1994 году представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение. По её словам, в конечном итоге должна получиться телевизионная сказка.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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