"Как контрнаступ ВСУ": Тучная участница от Украины эпично рухнула на репетиции песни для Евровидения

Украинская певица Alyona Alyona (Алёна Савраненко) упала на сцене, когда репетировала песню для Евровидения. Конкурс, в котором Россия не принимает участия, в этом году проходит в шведском городе Мальмё.

На видео, завирусившемся в Сети, можно увидеть, как артистка внушительных размеров запуталась в своём костюме и не удержала равновесие. После падения она поднялась и продолжила исполнять песню. Многие пользователи шутят, что репетиция украинской певицы больше напоминает провальное контрнаступление ВСУ летом 2023 года.

Уроженке Кировоградской области Alyona Alyona 32 года. На Украине она приобрела популярность в 2018 году после выхода клипа на песню "Голови". В июле 2021 года Савраненко отказалась от сотрудничества с российскими артистами после того, как националисты обвинили её в пророссийской позиции из-за дуэта с группой "Каста". Также певица попадала в громкий скандал из-за фото, на котором она в обнажённом виде прикрывалась флагом Украины. На Евровидении-2024 Alyona Alyona вместе с Jerry Heil (Яна Шемаева) исполнит песню Teresa & Maria.