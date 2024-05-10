Стали известны все финалисты конкурса "Евровидение-2024"

Определились все участники конкурса "Евровидения", который в этом году пройдёт в Швеции. Согласно итогам полуфинала на сайте организаторов, 11 мая за главный приз поборются представители 26 государств.

По итогам зрительского голосования после второго полуфинала в решающий тур прошли представители Греции, Швейцарии, Австрии, Латвии, Грузии, Эстонии, Норвегии, Нидерландов и Армении. Несмотря на протесты, в финал также прошла и представительница Израиля певица Эден Голан.

Ранее в финал прошла Сербия, Португалия, Словения, Украина, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия, Люксембург. Выступят также представители "Большой пятерки" — Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франция. К ним присоединится представитель Швеции.