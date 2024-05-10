Стали известны все финалисты конкурса "Евровидение-2024"
Определились все финалисты конкурса "Евровидение-2024", Израиль в их числе
Финал 68-го конкурса "Евровидение" состоится в шведском Мальмё 11 мая. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Определились все участники конкурса "Евровидения", который в этом году пройдёт в Швеции. Согласно итогам полуфинала на сайте организаторов, 11 мая за главный приз поборются представители 26 государств.
По итогам зрительского голосования после второго полуфинала в решающий тур прошли представители Греции, Швейцарии, Австрии, Латвии, Грузии, Эстонии, Норвегии, Нидерландов и Армении. Несмотря на протесты, в финал также прошла и представительница Израиля певица Эден Голан.
Ранее в финал прошла Сербия, Португалия, Словения, Украина, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия, Люксембург. Выступят также представители "Большой пятерки" — Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франция. К ним присоединится представитель Швеции.
Финал 68-го конкурса "Евровидение" состоится в шведском Мальмё 11 мая. В прошлом году победительницей стала певица Лорин: вторую в карьере победу она одержала с песней Tattoo. На конкурсе выступят 26 стран.
Ранее сообщалось, что Израиль отправил на Евровидение 20-летнюю Эден Голан — финалистку шоу "Голос. Дети". Участие еврейского государства в песенном конкурсе было под угрозой. В январе шведские артисты обратились в Европейский вещательный союз (EBU) и призвали запретить выступать Израилю, участвующему в конфликте с палестинским движением ХАМАС. Под призывом подписались 1005 звёзд. Однако в феврале в организации разрешили Израилю участвовать в Евровидении-2024.