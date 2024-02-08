Израиль на Евровидении будет представлять финалистка "Голоса. Дети" Эден Голан

Израиль отправил на Евровидение 20-летнюю Эден Голан — финалистку шоу "Голос. Дети". Несмотря на карьеру в РФ, артистка не является россиянкой: она переехала в нашу страну только в пять лет, а в 2022 году вернулась на историческую родину.

В России помимо участия в разных талант-шоу она пыталась представить нашу страну на детском Евровидении в 2015 году, через год она выступила в Крыму на "Детской новой волне" вместе с Нюшей, а в 2018-м стала солисткой группы COSMOS Girls, которую продюсировал Григорий Лепс.