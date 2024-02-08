Израиль на Евровидении будет представлять финалистка "Голоса. Дети" Эден Голан
Эден Голан. Обложка © Eurovision.tv
Израиль отправил на Евровидение 20-летнюю Эден Голан — финалистку шоу "Голос. Дети". Несмотря на карьеру в РФ, артистка не является россиянкой: она переехала в нашу страну только в пять лет, а в 2022 году вернулась на историческую родину.
В России помимо участия в разных талант-шоу она пыталась представить нашу страну на детском Евровидении в 2015 году, через год она выступила в Крыму на "Детской новой волне" вместе с Нюшей, а в 2018-м стала солисткой группы COSMOS Girls, которую продюсировал Григорий Лепс.
Несмотря на отсутствие конкурсной песни, против девушки уже ополчились в Сети, из-за чего она была вынуждена закрыть аккаунт в одной из социальных сетей. Некоторые призывают исключить её из конкурса из-за боевых действий в секторе Газа, а кто-то вспоминает карьеру артистки в РФ.
Напомним, продолжающиеся боевые действия в секторе Газа чуть было не поставили крест на участии Израиля в Евровидении: 1005 звёзд из Швеции, в которой пройдёт музыкальный конкурс, обратились в Европейский вещательный союз (EBU) и потребовали запретить Тель-Авиву участвовать в мероприятии. Правда, это ни на что ни повлияло, а в EBU отказались сравнивать конфликты в Газе и на Украине.