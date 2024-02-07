Регион

Уведомления отключены

7 февраля, 18:48

Израилю разрешили участвовать в Евровидении-2024

Гендиректор EBU Курран: Израилю разрешат участвовать в Евровидении-2024

Израилю позволят участвовать в песенном конкурсе Евровидение-2024, который пройдёт в шведском городе Мальмё с 7 по 11 мая. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на гендиректора Европейского вещательного союза (EBU) Ноэля Куррана.

"Стране (Израилю. — Прим. Life.ru) будет разрешено принять участие, поскольку государственная телекомпания KAN выполнила все правила конкурса этого года и сможет участвовать, как и в последние 50 лет", — пояснил Курран.

По его словам, сравнивать конфликты в секторе Газа и на Украине сложно и в задачу его организации это не входит. Израиль на Евровидении представит певица Эден Голан.

Аналог Евровидения может впервые пройти в России в 2024 году
Аналог Евровидения может впервые пройти в России в 2024 году

Напомним, ранее шведские артисты обратились в Европейский вещательный союз (EBU) и потребовали запретить Израилю участвовать в музыкальном конкурсе Евровидение-2024. Под призывом подписались 1005 звёзд.

Конфликт между ХАМАС и Израилем обострился 7 октября 2023 года, когда члены палестинского движения вошли в пограничные районы соседнего государства, объявив о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Иерусалим в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибло более 25 тысяч человек, в том числе много детей.

Обложка ©

eurovision.tv

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Израиль
  • Евровидение
  • Мировая политика
  • Политика
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров