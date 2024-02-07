Израилю разрешили участвовать в Евровидении-2024
Гендиректор EBU Курран: Израилю разрешат участвовать в Евровидении-2024
Израилю позволят участвовать в песенном конкурсе Евровидение-2024, который пройдёт в шведском городе Мальмё с 7 по 11 мая. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на гендиректора Европейского вещательного союза (EBU) Ноэля Куррана.
"Стране (Израилю. — Прим. Life.ru) будет разрешено принять участие, поскольку государственная телекомпания KAN выполнила все правила конкурса этого года и сможет участвовать, как и в последние 50 лет", — пояснил Курран.
По его словам, сравнивать конфликты в секторе Газа и на Украине сложно и в задачу его организации это не входит. Израиль на Евровидении представит певица Эден Голан.
Напомним, ранее шведские артисты обратились в Европейский вещательный союз (EBU) и потребовали запретить Израилю участвовать в музыкальном конкурсе Евровидение-2024. Под призывом подписались 1005 звёзд.
Конфликт между ХАМАС и Израилем обострился 7 октября 2023 года, когда члены палестинского движения вошли в пограничные районы соседнего государства, объявив о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Иерусалим в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибло более 25 тысяч человек, в том числе много детей.