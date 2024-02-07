Израилю разрешили участвовать в Евровидении-2024

Израилю позволят участвовать в песенном конкурсе Евровидение-2024, который пройдёт в шведском городе Мальмё с 7 по 11 мая. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на гендиректора Европейского вещательного союза (EBU) Ноэля Куррана.

"Стране (Израилю. — Прим. Life.ru) будет разрешено принять участие, поскольку государственная телекомпания KAN выполнила все правила конкурса этого года и сможет участвовать, как и в последние 50 лет", — пояснил Курран.

По его словам, сравнивать конфликты в секторе Газа и на Украине сложно и в задачу его организации это не входит. Израиль на Евровидении представит певица Эден Голан.