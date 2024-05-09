Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 18:41

Грета Тунберг и тысячи митингующих вышли на акцию против участия Израиля в Евровидении

В Швеции тысячи митингующих вышли на протест из-за участия Израиля в Евровидении

В шведском Мальмё тысячи человек вышли на митинг против участия Израиля в песенном конкурсе Евровидение. Как сообщает Expressen, в числе демонстрантов оказалась и местная 21-летняя экоактивистка Грета Тунберг.

В Швеции тысячи митингующих протестуют против участия Израиля в Евровидении. Видео © X (Twitter) / Brighton PSC / JustLuai / OliLondonTV

Организаторы акции ожидали, что на площади Стурторьет соберутся порядка 40 тысяч человек, но, как отметила шведская полиция, манифестантов оказалось в четыре раза меньше. Демонстранты направились в сторону Дворцового парка, причём некоторые пришли с детьми.

"Хватит убивать наших детей. Все дети равноценны. Свободная Палестина! Каждый в секторе Газа имеет право на жизнь", — кричат митингующие.

Протестующие били в барабаны и играли на волынках, а порядка 20 человек развернули гигантский флаг Палестины. Вскоре в Мальмё должны состояться ещё две аналогичные акции, в том числе недалеко от арены, где проходит Евровидение. Второй полуфинал, где выступит Израиль, начнётся сегодня в 22:00 мск. Финал конкурса намечен на 11 мая.

"Стыд и мракобесие": Зрители возмутились "сатанинскими" выступлениями участников Евровидения
"Стыд и мракобесие": Зрители возмутились "сатанинскими" выступлениями участников Евровидения

Как сообщал Life.ru, Израиль отправил на Евровидение 20-летнюю Эден Голан — финалистку шоу "Голос. Дети". Участие еврейского государства в песенном конкурсе было под угрозой. В январе шведские артисты обратились в Европейский вещательный союз (EBU) и призвали запретить выступать Израилю, участвующему в конфликте с палестинским движением ХАМАС. Под призывом подписались 1005 звёзд. Однако в феврале в организации разрешили Израилю участвовать в Евровидении-2024.

Обложка ©

X (Twitter) / OliLondonTV

Никита Осипов
  • Новости
  • швеция
  • Израиль
  • Евровидение
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров