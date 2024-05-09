Грета Тунберг и тысячи митингующих вышли на акцию против участия Израиля в Евровидении
В Швеции тысячи митингующих вышли на протест из-за участия Израиля в Евровидении
В шведском Мальмё тысячи человек вышли на митинг против участия Израиля в песенном конкурсе Евровидение. Как сообщает Expressen, в числе демонстрантов оказалась и местная 21-летняя экоактивистка Грета Тунберг.
В Швеции тысячи митингующих протестуют против участия Израиля в Евровидении. Видео © X (Twitter) / Brighton PSC / JustLuai / OliLondonTV
Организаторы акции ожидали, что на площади Стурторьет соберутся порядка 40 тысяч человек, но, как отметила шведская полиция, манифестантов оказалось в четыре раза меньше. Демонстранты направились в сторону Дворцового парка, причём некоторые пришли с детьми.
"Хватит убивать наших детей. Все дети равноценны. Свободная Палестина! Каждый в секторе Газа имеет право на жизнь", — кричат митингующие.
Протестующие били в барабаны и играли на волынках, а порядка 20 человек развернули гигантский флаг Палестины. Вскоре в Мальмё должны состояться ещё две аналогичные акции, в том числе недалеко от арены, где проходит Евровидение. Второй полуфинал, где выступит Израиль, начнётся сегодня в 22:00 мск. Финал конкурса намечен на 11 мая.
Как сообщал Life.ru, Израиль отправил на Евровидение 20-летнюю Эден Голан — финалистку шоу "Голос. Дети". Участие еврейского государства в песенном конкурсе было под угрозой. В январе шведские артисты обратились в Европейский вещательный союз (EBU) и призвали запретить выступать Израилю, участвующему в конфликте с палестинским движением ХАМАС. Под призывом подписались 1005 звёзд. Однако в феврале в организации разрешили Израилю участвовать в Евровидении-2024.
X (Twitter) / OliLondonTV