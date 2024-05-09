Грета Тунберг и тысячи митингующих вышли на акцию против участия Израиля в Евровидении

В шведском Мальмё тысячи человек вышли на митинг против участия Израиля в песенном конкурсе Евровидение. Как сообщает Expressen, в числе демонстрантов оказалась и местная 21-летняя экоактивистка Грета Тунберг.

В Швеции тысячи митингующих протестуют против участия Израиля в Евровидении. Видео © X (Twitter) / Brighton PSC / JustLuai / OliLondonTV

Организаторы акции ожидали, что на площади Стурторьет соберутся порядка 40 тысяч человек, но, как отметила шведская полиция, манифестантов оказалось в четыре раза меньше. Демонстранты направились в сторону Дворцового парка, причём некоторые пришли с детьми.

"Хватит убивать наших детей. Все дети равноценны. Свободная Палестина! Каждый в секторе Газа имеет право на жизнь", — кричат митингующие.