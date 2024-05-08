"Стыд и мракобесие": Зрители возмутились "сатанинскими" выступлениями участников Евровидения
Зрители возмутились "сатанинскими" и пошлыми выступлениями на Евровидении-2024
Выступление ирландской певицы Bambie Thug. Обложка © YouTube / Eurovision Song Contest
Зрители возмутились "сатанинскими" и пошлыми выступлениями на Евровидении-2024. Конкурс, в котором Россия не принимает участия, в этом году проходит в шведском городе Мальмё.
Накануне вечером, 7 мая, состоялся первый полуфинал конкурса. Финский представитель Windows95man (настоящее имя Теэму Кейстери) вышел на сцену голым и "прикрывал" причинные места в основном дымом. А ирландская певица Bambie Thug (Кантри Рэй Робинсон) прямо на сцене провела "сатанинский ритуал" с пентаграммой.
"Они все умственно отсталые и психически больные", — написал один из юзеров.
Выступление ирландской певицы Bambie Thug. Фото © YouTube / Eurovision Song Contest
"Стыд и позор", — добавил другой.
"Какое же мракобесие", — возмутился третий.
А ранее сообщалось, что украинская певица Alyona Alyona (Алёна Савраненко) упала на сцене, когда репетировала песню для Евровидения. Многие пользователи шутят, что этот неловкий инцидент больше напоминает провальное контрнаступление ВСУ летом 2023 года.