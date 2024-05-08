"Стыд и мракобесие": Зрители возмутились "сатанинскими" выступлениями участников Евровидения

Зрители возмутились "сатанинскими" и пошлыми выступлениями на Евровидении-2024. Конкурс, в котором Россия не принимает участия, в этом году проходит в шведском городе Мальмё.

Накануне вечером, 7 мая, состоялся первый полуфинал конкурса. Финский представитель Windows95man (настоящее имя Теэму Кейстери) вышел на сцену голым и "прикрывал" причинные места в основном дымом. А ирландская певица Bambie Thug (Кантри Рэй Робинсон) прямо на сцене провела "сатанинский ритуал" с пентаграммой.

"Они все умственно отсталые и психически больные", — написал один из юзеров.

Выступление ирландской певицы Bambie Thug. Фото © YouTube / Eurovision Song Contest

"Стыд и позор", — добавил другой.

"Какое же мракобесие", — возмутился третий.

Выступление финского артиста Windows95man. Фото © YouTube / Eurovision Song Contest

Выступление финского артиста Windows95man. Фото © YouTube / Eurovision Song Contest