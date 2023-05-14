Шведская певица Лорин во второй раз победила на Евровидении
На Евровидении-2023 победила шведская певица Лорин
Финал международного конкурса песни Евровидение-2023 в Ливерпуле, певица Лорин. Обложка © ТАСС / EPA / ADAM VAUGHAN
Шведская певица Лорин стала победительницей 67-го международного музыкального конкурса Евровидение, который прошёл в Ливерпуле. Она набрала 583 балла с песней Tattoo. Трансляция конкурса велась на официальном ютуб-канале Eurovision Song Contest.
Шведская певица Лорин стала победительницей 67-го международного музыкального конкурса Евровидение
Второе место занял финский рэпер Käärijä, набравший 526 баллов. На третьем месте оказалась израильтянка Ноа Кирель (362). Четвёртым стал представитель Италии Марко Меньони (350), пятой — норвежская певица Алессандра (268).
Певица Лорин уже побеждала на Евровидении — в 2012 году. Тогда она покорила зрителей Европы песней Euphoria. Хит не раз был признан самым популярным и прослушиваемым за всю историю конкурса.
За победу в заключительной части конкурса боролись представители 26 стран: Албании, Кипра, Эстонии, Бельгии, Австрии, Литвы, Польши, Австралии, Армении, Словении, Норвегии, Хорватии, Португалии, Сербии, Израиля, Финляндии, Чехии, Швеции, Швейцарии, Молдавии, Украины, Италии, Франции, Германии, Испании и Великобритании.