Шведская певица Лорин во второй раз победила на Евровидении

Шведская певица Лорин стала победительницей 67-го международного музыкального конкурса Евровидение, который прошёл в Ливерпуле. Она набрала 583 балла с песней Tattoo. Трансляция конкурса велась на официальном ютуб-канале Eurovision Song Contest.

Певица Лорин уже побеждала на Евровидении — в 2012 году. Тогда она покорила зрителей Европы песней Euphoria. Хит не раз был признан самым популярным и прослушиваемым за всю историю конкурса.