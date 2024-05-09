"Дальнобойщики" 23 года спустя: как сложились судьбы актёров из легендарного сериала 00-х

Известный российский сериал "Дальнобойщики", который крутили на ТВ с 2001-го по 2012 год, покорил сердца многих телезрителей. Сюжет разворачивался вокруг двух умелых водителей фуры — Иваныча и Сашки. А их, на минуточку, исполняли знаменитые актёры! Во время рейсов их герои постоянно попадали в передряги и выбирались из них вместе, чем и завораживали зрителей. Благодаря ярким персонажам и нетривиальному сюжету, в центре которого оказались обычные работяги, картина полюбилась зрителям в разных странах. И хотя за ведущие роли в "Дальнобойщиках" битвы между актёрами не было, актёров сериала поклонники потом начали узнавать на улице. К ним подходили фотографироваться, здоровались и просили автографы.

Но время не щадит никого, как и невозможно предугадать, какая судьба настигнет знаменитостей потом. Как сейчас выглядят те самые "Дальнобойщики", кем стали, все ли живы? Напомним, с релиза первого эпизода прошло более 23 лет. Давайте вспомним про культовый сериал нулевых и разберёмся, что случилось и как живут актёры сегодня.

1. Судьба актёра Владимира Гостюхина (Иваныч)

Актёр сериала "Дальнобойщики" Владимир Гостюхин до сих пор снимается в фильмах. Фото © ТАСС / Марат Абулхатин, Елена Никитченко

Актёр из "Дальнобойщиков" Владимир Гостюхин даже после завершения сериала в 2012 году не перестал мелькать на экранах. За последние 12 лет он снялся примерно в 20 картинах, самые известные из которых — "1943", "Ёлки 1914", "Дед Мороз. Битва магов". Несмотря на то что Гостюхину уже 78 лет, его продолжают звать в новые проекты. В 2022 году с актёром вышел фильм "Легенда о самбо". Возможно, легендарный "Иваныч" снова появится на больших экранах и в 2024 году.

2. Сашок из "Дальнобойщиков": что стало с Владиславом Галкиным

Актёр "Дальнобойщиков" Владислав Галкин умер в 2010 году от остановки сердца. Фото © Kino-teatr, © ТАСС / Юрий Самолыго

Когда в сетке вещания ТВ появились "Дальнобойщики", Галкин уже был популярным артистом. Его приглашали на съёмки во многие проекты, а фанаты каждый раз останавливали на улицах и фотографировались со своим кумиром.

Однако новый виток популярности из-за новой роли сломил дух Владислава Галкина. На фоне большей известности он начал часто употреблять алкоголь. Самый громкий скандал с его участием — драка в баре в декабре 2009 года, в ходе которой он устроил стрельбу из травматического пистолета. За этот проступок артисту даже присудили условный срок — 1 год и два месяца с испытательным сроком полтора года. Вот только уже в 2010 году Владислав Галкин умер. Причина смерти — остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности.

3. Актёры Виктор и Вадим Яцуки (Пётр и Павел Марчук)

Актёры сериала "Дальнобойщики" Виктор и Вадим Яцуки умерли от рака лёгких с разницей в пару лет. Фото © Kino-teatr, © Kino-teatr, © Kino-teatr

В сериале "Дальнобойщики" актёры-близнецы играли таких же братьев – водителей фуры — Петра и Павла Марчука. Широкую известность они обрели благодаря именно этой картине, и больше нигде, кроме театра, особо не играли — после проекта у них было всего несколько фильмов. К сожалению, в 2012 году Виктор Яцук умер в возрасте 58 лет. Он ушёл из жизни из-за неизлечимого заболевания — рака лёгких. В 2015 году по той же причине скончался и второй брат Вадим.

4. Как сейчас выглядит Наталья Егорова (Нина из "Дальнобойщиков")

Актриса сериала "Дальнобойщики" Наталья Егорова, видимо, ушла на пенсию. Ей 73 года, и она уже давно нигде не снималась. Фото © Kino-teatr, © ТАСС / Александр Куров

В "Дальнобойщиках" Егорова сыграла диспетчера на автобазе. Актриса была популярна ещё до прихода в сериал, поэтому на нём её карьера не закончилась. С 2013 года у женщины было ещё пять фильмов. Последний, "Пустой дом", появился в 2021-м. Но с тех пор Наталья Егорова на больших экранах не появлялась. Возможно, она завершила свою карьеру и ушла на пенсию — ей уже 73 года.

5. Куда пропала актриса Дарья Михайлова (Вероника)

Дарья Михайлова из "Дальнобойщиков" после сериала снялась всего в десяти фильмах. Фото © Kino-teatr, © ТАСС / Сергей Карпов

Актриса "Дальнобойщиков" Дарья Михайлова, сыгравшая Веронику, супругу главного героя Санька, на момент съёмок фильма была обручена с Владиславом Галкиным. Она обрела широкую известность благодаря сериалу. Основным местом работы артистки до этого был театр "Школа современной пьесы" и Щукинское училище, где она преподавала.

Когда Владислав Галкин скончался, жизнь Михайловой перевернулась. Она покинула и театр, и университет, стала жить как затворница. С тех пор развёрнутых комментариев о себе актриса не давала. Несмотря на это, Михайлова продолжила сниматься в фильмах и сериалах. С 2012 года у неё было 10 фильмов. Последняя картина вышла в 2020 году, и с тех пор больше проектов не появлялось. Возможно, 59-летняя артистка решила уйти на "творческую пенсию".