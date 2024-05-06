Продолжили семейную традицию : Российские актёры, кто вслед за отцом пошли в кино и не опозорили свою фамилию Некоторые российские актёры успешно продолжили семейное дело, начатое их отцами (а иногда и дедами). Life.ru рассказывает, какие звёзды не посрамили передающуюся через поколения фамилию на больших экранах. 6 мая, 15:00 Сыновья известных российских и советских актёров, кто не ударил в грязь лицом, решив продолжить семейную традицию. Обложка © ТАСС / Виталий Невар, Вячеслав Прокофьев

Многие российские актёры-мужчины с детства наделены артистизмом и яркой харизмой. Они быстро вживаются в роли и играют разноплановых персонажей. Какие отечественные звёзды — достойные преемники своих отцов?

1. Актёр российского кино Егор Баринов — сын Валерия Баринова

Российский актёр Егор Баринов не сдался и добился успеха. Он стал таким же узнаваемым, как его отец Валерий Баринов. Фото © 2aktera.ru, ТАСС / Максим Шеметов

Валерий Баринов — известный в России актёр, который сыграл во множестве фильмов и сериалов. Егор решил пойти по стопам отца, однако на пути ему постоянно встречались преграды. Какое-то время проектов в жизни отпрыска со знаменитой фамилией совсем не было, и Егор даже хотел уйти из профессии.

Однако Валерий переубедил сына, попросил подождать ещё чуть-чуть и не переставать ходить на кастинги, поскольку однажды слава к нему всё же придёт. Чтобы добиться успеха, отец посоветовал юному артисту браться за каждую роль, тогда зритель его полюбит. Егор прислушался к отцу и поступил правильно. После 30 лет он стал востребованным актёром — на его счету суммарно более 165 фильмов, сериалов.

2. Актёр российских сериалов Владимир Епифанцев — сын Георгия Епифанцева

Российский актёр Владимир Епифанцев снялся в 130 проектах и переплюнул знаменитого отца. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов © Kinopoisk

Георгий Епифанцев был востребованным советским актёром. В начале своей карьеры его знали и любили все в СССР. Однако ближе к её закату об артисте постепенно стали забывать. Тем не менее на счету у артиста целых 40 ролей.

Владимир достойно продолжил дело отца. Сейчас он считается одним из самых востребованных актёров российских сериалов среди мужчин. Артист регулярно играет в фильмах, сериалах ключевых персонажей. Суммарно на его счету около 130 проектов.

3. Российский актёр Сергей Безруков — сын Виталия Безрукова

Актёр российских сериалов и фильмов Сергей Безруков прославил фамилию своего отца. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Юрий Самолыго

Виталий Безруков в СССР прославился игрой на сцене. Он выступал в театрах имени Пушкина, Гоголя, Театре сатиры. В кино и сериалах у актёра тоже были довольно неплохие роли. На его счету около 27 проектов.

Сергей решил стать актёром, посмотрев на пример своего отца. Через несколько лет после этого Безруков-младший добился огромных успехов на больших экранах. Сейчас Безрукова любит и уважает вся страна, а сыграл он в сотне фильмов.

4. Актёр Егор Бероев — сын Вадима Михеенко

Российский актёр Егор Бероев тоже пошёл по стопам отца. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов © Кадр и фильма "Салют, Мария", режиссёр Иосиф Хейфиц, сценаристы Григорий Бакланов, Иосиф Хейфиц / Kinopoisk

Советский артист Вадим Михеенко был не очень востребован в кинематографе. Однако за всю карьеру на его счету было около 20 картин. Но затем он резко перестал сниматься, что шокировало фанатов.

Поскольку Михеенко ушёл из семьи, он стал намного реже общаться с сыном. Но, несмотря на это, Егор Бероев последовал примеру отца и подался в кино (талант ему всё же передался по наследству). В результате артист побил все семейные рекорды в плане фильмографии. На счету Егора более 60 картин, а ещё он часто озвучивает мультфильмы и играет в театре.

5. Никита Ефремов — сын Михаила Ефремова

Российский актёр Никита Ефремов — достойный наследник династии Ефремовых. Он очень востребованный артист. Фото © ТАСС / Виталий Невар, Сергей Виноградов

Одну из крупнейших актёрских династий в России основал Олег Ефремов. Мужчина подался на большие экраны несмотря на то, что в его семье актёров до этого не было. Он снимался в фильмах с 1955-го по 1998 год и сыграл почти в сотне картин. Затем династию продолжил российский актёр Михаил Ефремов. Он тоже сыграл в сотнях фильмов и сериалов. До ДТП был одним из любимейших артистов россиян.

Семейное дело затем продолжил и актёр российских сериалов, фильмов Никита Ефремов — сын Михаила. На больших экранах он появляется с далёкого 2004 года. За это время снялся более чем в 50 картинах. Сейчас от предложений сняться в фильмах и сериалах у артиста нет отбоя. Можно сказать, что Никита — гордость рода Ефремовых.

6. Актёр российских сериалов Павел Табаков — сын Олега Табакова

Актёр российского кино Павел Табаков снялся уже в 30 фильмах, хоть ему всего 28 лет. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев, Анна Салынская

Не менее интересная история у другой династии артистов — Табаковых. Олег — легендарный советский и российский актёр. Он играл в кино, сериалах, выступал на сцене и занимался режиссурой на протяжении 60 лет — с 1957-го по 2017 год. За это время снялся в более чем сотне картин и сериалов.

Затем у актёра российского кино родился сын Павел. Уже с 15 лет отпрыск со знаменитой фамилией мечтал пойти по стопам отца и тоже сниматься в кино. После 9-го класса будущий артист пошёл учиться в театральный колледж. В последние годы его карьера пошла в гору. Павел Табаков снимается во многих российских сериалах и фильмах. Многие знают его по сериалу "Беспринципные". Уже в 28 лет у артиста около 30 ролей в фильмах и сериалах.

7. Актёрская династия Янковских

Актёр российского кино Иван Янковский очень популярен. Фанаты от него без ума. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Антон Новодережкин, Семен Лиходеев

Один из самых талантливых советских артистов Олег Янковский скончался в 2009 году. Но именно с него в своё время началась семейная династия талантливых артистов со знаменитой фамилией, которая радует россиян яркими ролями в фильмах.

В октябре 1968-го у Олега родился сын Филипп. Он продолжил семейную династию. Уже с 14 лет артист пытался попасть на большие экраны. Для этого закончил школу-студию МХАТ и освоил специальность режиссёра во ВГИКе. Как мужчина признавался позднее, он смог добиться успехов на экране, поскольку отец поддерживал его.

В 1990 году родился будущий российский актёр Иван Янковский — внук Олега Янковского. Он уже с раннего детства знал, что продолжит семейное дело. В 2013 году Ваня закончил обучение в ГИТИСе и стал профессиональным актёром. С тех пор его часто можно встретить на больших экранах. Сейчас в копилке Ивана Янковского около 30 ролей в сериалах и фильмах.

8. Актёрская династия Добронравовых

Актёры российских сериалов и фильмов Иван, Виктор и Фёдор Добронравовы популярны среди зрителей. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Сергей Савостьянов, Артём Геодакян

Глава семейства — известный советский и российский актёр Фёдор Добронравов. Он больше всего известен по сериалу "Сваты". Хотя на самом деле артист снимается с 1993 года и уже сыграл в более чем 80 фильмах.

У Фёдора есть два сына — Виктор и Иван Добронравовы. Оба стали относительно популярными российскими актёрами.

Особенно популярен из сыновей знаменитого актёра в России старший его сын — Виктор. В последние годы его зовут во многие фильмы и сериалы. Он вписывается в них довольно органично и стремительно набирает известность. У Виктора неплохая фильмография. Актёр снимается с 2001 года и за это время поучаствовал в почти 90 фильмах, сериалах.

Иван Добронравов тоже снимается в фильмах, но не столь успешно, как старший брат. Он на больших экранах с 2003 года, сыграл в 29 фильмах и 28 сериалах. Такая династия тоже весьма успешная.

Авторы Никита Фартов