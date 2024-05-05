Триумф вместо провала: Какие актёры отобрали главные роли у конкурентов и это принесло сериалу только успех

Даже талантливые российские актёры пребывают в напряжении до конца кастинга в сериал или фильм. Дело в том, что в любой момент их могут заменить на конкурента. Режиссёры делают перестановки в актёрском составе до тех пор, пока не найдут идеальный типаж. Поэтому некоторые российские мужчины-знаменитости могут оказаться "за бортом", даже если они безумно талантливые и харизматичные. В каких шести сериалах производились мудрые "рокировки", которые в конечном итоге и привели их к триумфу?

1. Сериал "Бригада" (2002)

Российские актёры дрались за роли в сериале "Бригада". Повезло только Пчёле. Фото © Wikipedia / Svklimkin, © "Бригада" (сериал 2002), режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Александр Велединский / Kinopoisk

Больше всех во время кастинга в сериал "Бригада" повезло актёру российского кино Павлу Майкову. На роль Пчёлы он был единственным кандидатом, поэтому в проект попал без лишнего стресса.

За роль Космоса развернулась нехилая борьба между актёрами российских сериалов Игорем Петренко и Дмитрием Дюжевым. Первого практически утвердили. Но в последний момент Дюжев успешно прошёл пробы и показался режиссёрам более сильным кандидатом.

На роль Фила изначально пробовался актёр российского кино Алексей Кравченко. Позднее он заявил, что отказался от роли. Но у съёмочной команды "Бригады" другая версия. По их словам, "на роль Фила Кравченко не тянул". Поэтому её позднее получил Владимир Вдовиченков.

Сашу Белого изначально должен был сыграть актёр российских сериалов Владимир Машков. Однако он уже в 2000-х был очень известным и запросил слишком высокий гонорар. Выплатить его режиссёры не могли, поэтому продолжили поиски.

После этого на роль Саши Белого пробовались Константин Хабенский и Сергей Безруков. Последний на пробах режиссёров не впечатлил, но ему дали шанс пройти их ещё раз, что было правильным решением. Безруков выложился в "Бригаде" на 1000%, благодаря чему сделал сериал культовым, а сам стал знаменитым.

2. Сериал "Участок" (2003)

Безрукову пришлось выгрызать зубами роль в сериале "Участок". За неё он устроил "творческую бойню" с Куценко, Ефремовым и Домогаровым. Фото © "Участок" (сериал 2003), режиссёр Александр Баранов, сценарист Алексей Слаповский / Kinopoisk, © Wikipedia / Svklimkin, © ТАСС / Сергей Фадеичев, © VK / Александр Домогаров

После "Бригады" молодые российские актёры, снявшиеся в ней, немного стыдились своих ролей. Они считали, что своей превосходной игрой сильно романтизировали бандитов. Поэтому Безруков пошёл "реабилитироваться" в сериал "Участок", чтобы сыграть в амплуа милиционера — лейтенанта Кравцова.

За главную роль участкового Безрукову пришлось серьёзно побороться. Изначально на "лейтенанта Кравцова" пробовались Гоша Куценко, Александр Домогаров и Михаил Ефремов. Последний и вовсе был фаворитом режиссёра.

Однако на пробах российский актёр Сергей Безруков показал, что может играть не только бандитов. Его утвердили на роль, но поставили одно условие: нужно было серьёзно похудеть к съёмкам. Артист с этой задачей справился и привёл сериал к успеху.

3. Сериал "Бандитский Петербург" (2000)

Мужчины-актёры российского кино Нагиев и Домогаров дрались за роль журналиста Обнорского. Фото © Kinopoisk, © "Бандитский Петербург – 4: Арестант" (сериал, 2003), режиссёр Андрей Бенкендорф, сценаристы Владимир Вардунас, Игорь Агеев / Kinopoisk

За роль журналиста Обнорского в "Бандитском Петербурге" развязалась нешуточная борьба между тогда ещё малоизвестными российскими актёрами-мужчинами. На неё претендовали два кандидата: Дмитрий Нагиев и Александр Домогаров. Режиссёр, кстати, хотел отдать роль телеведущему.

Однако сценарист "Бандитского Петербурга" Андрей Константинов оказался категорически против участия Нагиева в сериале. Именно по его книге снимали картину, и он требовал, чтобы кандидат на роль соответствовал типажу придуманного персонажа. Поэтому главная роль досталась Александру Домогарову.

Актёры российского кино бились не на жизнь, а на смерть за роль криминального авторитета Антибиотика. Сначала в проекте предложили сняться Михаилу Ульянову. Однако он не стал участвовать, поскольку сильно болел. Поэтому в ходе длительных проб, в которых участвовали другие актёры, роль досталась Льву Борисову.

4. Сериал "Счастливы вместе" (2006)

Актёр российских сериалов и комик Харламов хотел "стать" Геной Букиным, но не подошёл режиссёру. Фото © Wikipedia, © "Счастливы вместе" (сериал 2006–2013), режиссёр Георгий Дронов, сценаристы Станислав Берестовой, Елена Вержак / Kinopoisk

В легендарном комедийном сериале "Счастливы вместе" хотел сняться комик Гарик Харламов. Он претендовал на роль Гены Букина. Однако режиссёр решил, что актёр российских сериалов Харламов недостаточно опытен и не может быть ключевым персонажем. Поэтому ему предложили сыграть соседа Букиных — Женю Степанова.

Харламов даже подтвердил намерение участвовать в проекте. Но перед началом съёмок сообщил, что ушёл в другой сериал. Кстати, проект так на экранах и не появился. Гену Букина сыграл Виктор Логинов, а роль Жени Степанова в итоге досталась Алексею Секирину, который сыграл довольно неплохо.

5. Сериал "Каменская" (1999)

Актриса российского кино Елена Яковлева обошла Елену Дробышеву, Ольгу Дроздову и получила главную роль в сериале "Каменская". Фото © Kinopoisk, © Kinopoisk, © "Каменская" (сериал, 1999), режиссёр Юрий Мороз, сценаристы Александр Полозов, Наталия Токарева / Kinopoisk

Нешуточная конкуренция за главную роль среди российских актёров развернулась вокруг сериала "Каменская". В нём хотели поучаствовать более 40 артистов.

Актриса российских сериалов Елена Яковлева сначала не пошла на кастинг. Однако затем почитала книги, по которым снимают сериал, и заинтересовалась проектом, начала участвовать в отборе. Она конкурировала за главную роль с Еленой Дробышевой и Ольгой Дроздовой. Но именно Яковлева идеально подошла по типажу и была утверждена на амплуа ключевого персонажа.

6. Сериал "Глухарь" (2008)

Актёр российских сериалов Максим Аверин подошёл на роль "Глухаря" из-за таланта артиста и схожести с Кириллом Плетнёвым. Фото © Wikipedia / Mikhail Popov, © "Глухарь" (сериал, 2008), режиссёры Гузэль Киреева, Тимур Алпатов, сценаристы

Илья Куликов, Кирилл Юдин / Kinopoisk

На роль Сергея Викторовича Глухарёва пробовались многие актёры российского кино. Режиссёры долгое время не могли найти идеального кандидата. Изначально они звали сыграть Кирилла Плетнёва, но он снимался в других проектах, поэтому отказался.

Также режиссёр приглашал на пробу других мужчин-актёров российского кино — Ивана Кокорина и Валерия Ярёменко, но они не подошли. Тем не менее однажды случилось чудо, сделавшее сериал культовым. По счастливой случайности во время просмотра телевизора режиссёр "Глухаря" увидел Максима Аверина. Он сразу заметил, что российский актёр очень похож на Кирилла Плетнёва, и позвал его на кастинг.

Артист показал себя на пробах с лучшей стороны и был утверждён. Благодаря Аверину "Глухарь" "выстрелил" и стал чуть ли не самым известным российским сериалом. Плетнёв, кстати, потом заявлял, что пожалел об отказе. Но за коллегу он рад.