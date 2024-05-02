5 книжных персонажей, в бедах которых виноваты проблемы с головой, а не несчастная судьба Персонажи многих популярных книг представлены автором не в лучшем свете. Читателю кажется, что у них несчастная судьба, но проблема не в этом. Life.ru рассказывает, кому из героев произведений не помешало бы пойти к психиатру, чтобы их жизнь изменилась. 2 мая, 14:30 У каких знаменитых литературных персонажей жизнь сложилась бы иначе, обратись они к психологу? Обложка © "Великий Гэтсби" (2013), режиссёр Баз Лурман, сценаристы Крэйг Пирс, Фрэнсис Скотт Фицджеральд / Kinopoisk

В образы книжных персонажей авторы иногда вносят такие негативные черты характера, от которых воротит читателя. Но в бедах героев виноват не злой рок, а психологические проблемы, появившиеся ещё в детстве. Кому какие травмы достаточно было проработать с психиатром, чтобы всё сложилось по-другому?

1. Илья Обломов из романа "Обломов", написанного Иваном Гончаровым

Герой популярной книги Илья Обломов был ленивым и ни с кем не общался, поскольку постоянно находился в состоянии тревоги. Фото © "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" (1979), режиссёр Никита Михалков, сценаристы Александр Адабашьян, Никита Михалков / Kinopoisk

Главный герой популярной книги "Обломов", скорее всего, был подвержен постоянной тревоге. Именно поэтому его выводили из себя любые мелочи и трудности. Чтобы всегда оставаться в зоне комфорта, Илья Обломов старался дистанцироваться от других людей и даже не хотел работать. Он переживал из-за того, что ему не удастся добиться успеха, что вызовет смех у окружающих. Если бы он проработал эти страхи с психологом, то был бы счастливым человеком.

2. Григорий Печорин из "Героя нашего времени", написанного Михаилом Лермонтовым

Персонаж известной книги "Герой нашего времени" Григорий Печорин не умел проявлять чувства к другим людям. Фото © "Герой нашего времени" (сериал 2006), режиссёр Александр Котт, сценаристы Ираклий Квирикадзе, Михаил Лермонтов / Kinopoisk

У ключевого персонажа одной из самых популярных книг была другая проблема. Он вообще не привязывался к людям. Причём делал это специально, чтобы никто не мог вызвать у него любовь или иные тёплые чувства. Поэтому у него почти не было друзей, да и отношения с женщиной ни к чему хорошему не привели.

Дело в том, что персонаж действительно влюблён в Веру, однако из-за определённых психологических травм не может проявить свои чувства. Поэтому отношения делают несчастными обоих. Проблема Печорина в том, что он боится показывать свои чувства из-за страха столкнуться с болью.

3. Ромео из произведения "Ромео и Джульетта", написанного Уильямом Шекспиром

Персонаж самой известной книги в мире Ромео, скорее всего, был нарциссом, поэтому трагедия и случилась. Фото © "Ромео и Джульетта" (2013), режиссёр Карло Карлеи, сценаристы Джулиан Феллоуз, Уильям Шекспир / Kinopoisk

Главный герой всемирно известной книги Шекспира — явный нарцисс. Перед тем как завладеть сердцем Джульетты, Ромео любил иную даму. Однако та сказала, что быть вместе им не суждено, поэтому персонаж перестал обращать на неё внимание, затаил обиду и сфокусировался на Джульетте. Причём произошло это довольно быстро. То есть их любовь возникла не органично, а из-за обиды на прошлую пассию.

Отношения между двумя персонажами, пожалуй, самой известной книги в мире появились не из-за огромной симпатии друг к другу. Ромео выбирал женщину по тому же принципу, что и другие нарциссы. Он мечтал о том, чтобы его новая пассия (Джульетта) восхищалась им, полностью отдавалась только ему. Так и произошло, что в конечном итоге привело к трагедии. Возможно, если бы парень подлечился у психиатра, то вся их история закончилась бы не так печально.

4. Джей Гэтсби из книги "Великий Гэтсби", написанной Фрэнсисом Фицджеральдом

Персонаж популярной книги "Великий Гэтсби" Джей Гэтсби был одержим деньгами и высоким социальным статусом. Фото © "Великий Гэтсби" (2013), режиссёр Баз Лурман, сценаристы Крэйг Пирс, Фрэнсис Скотт Фицджеральд / Kinopoisk

Персонаж популярной книги имеет одну огромную странность. Ему важно во что бы то ни стало добиться успеха. Но не для достижения счастья, а чтобы завоевать сердце девушки и влюбить её в себя.

Проблема героя в том, что он хотел добиться успеха в жизни слишком сильно. Он не просто шёл к своей цели, а был одержим ею. Если бы Гэтсби вмиг лишился денег, то наверняка сошёл бы с ума. Поэтому он постоянно сорил долларами и закатывал крупные тусовки. Счастья такое поведение персонажу точно не приносило.

5. Золушка из сказки "Золушка", написанной Шарлем Перро

Главная героиня известной сказки"Золушка", написанной Шарлем Перро, сменила одного "управляющего" — мачеху — на другого — принца. Фото © "Золушка" (1947), режиссёры Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро, сценарист Евгений Шварц / Kinopoisk

Героиня одной из самых популярных книг фактически меняет одну зависимость на другую. Сначала она полностью зависела от злой мачехи и выполняла всю грязную работу по дому, потом, увидев шанс изменить жизнь, влюбила в себя принца, после чего будет так же подвергаться его унижениям, как и со стороны мачехи, ведь характер девушки не изменится. Она останется столь же зависимой.

Не исключено, что у Золушки есть серьёзная психологическая травма. Героиня не желает обрести настоящую независимость. Решение своей проблемы она видит лишь в том, чтобы поменять того, кто будет ею управлять, — сначала это была мачеха, теперь — принц.

Если бы у Золушки был сильный характер, то она попыталась бы добиться в жизни чего-то сама и стать счастливой. Но, поскольку в те времена психиатров не существовало, её судьба никак особо не изменилась.

Авторы Никита Фартов