6 поступков героев из книг, которые мы не понимали в детстве, но с годами всё стало ясно

Многие вещи из детства мы воспринимаем иначе, когда становимся взрослыми. Это касается и книг, которые перечитываются на новом этапе жизни совершенно по-другому. Предлагаем взглянуть на шесть поступков литературных героев, казавшихся нам в детстве странными или даже шокирующими. Но теперь их мотивы мы начинаем понимать.

Чиновник из "Смерти чиновника" (А.П. Чехов)

Почему мы по-другому видим поступки героев классики со временем? Фото © Papik.pro

Чиновник умирает от страха после того, как случайно чихнул на генерала. Для детей это выглядит нелепо. Но Чехов в своём рассказе обращает внимание на бесчеловечность бюрократической машины, где человек становится заложником собственных страхов и социального положения. Сюжет высмеивает чрезмерное почтение к авторитетам, которое может стать настоящей трагедией для человека с чувствительной душой.

Герасим в "Муму" (И.С. Тургенев)

Как меняется восприятия литературных персонажей с возрастом: зачем Герасим утопил Муму? Фото © Razrisyika.ru

Герасим — глухонемой крепостной крестьянин, живущий в условиях полной зависимости от своей барыни. Когда та требует утопить его любимую собаку Муму, Герасим сначала пытается скрыть собачку, но в итоге план проваливается, и герой вынужден выполнить приказ барыни. В детстве мы видели в этом только жестокость. Сейчас понятно, что это был акт отчаяния. Герасим понимал, что если он не утопит Муму, то животным займётся кто-то другой, возможно, более жестоко решит расправиться с собачкой. Это решение стало для Герасима возможностью сохранить свою человечность и в то же время максимально щадящим способом освободить Муму от потенциальных мучителей.

Решение о конце Лизы в "Бедной Лизе" (Н.М. Карамзин)

Как воспринимаются поступки литературных героев взрослыми? Орест Кипренский "Бедная Лиза". Фото © Wikipedia

Сюжет о молодой девушке, которая покончила с жизнью самостоятельно после предательства возлюбленного, в юности кажется чрезмерно драматичным. Но, перечитывая повесть позже, мы видим в ней отражение социальных норм и ожиданий того времени, когда честь и репутация определяли судьбу человека. Лиза видела в смерти единственный выход из положения "падшей" женщины, что делает её историю... трагичной, но понятной.

Тарас Бульба и его поступок (Н.В. Гоголь)

Герасим, Тарас Бульба и другие: как меняется понимание поступков героев с возрастом. Фото © Papik.pro

В повести Н.В. Гоголя "Тарас Бульба" главный герой убивает своего сына, предавшего казаков ради любви к польской девушке. Это шокирует детей, не понимающих, как отец мог поднять руку на собственное дитя. Со временем мы начинаем видеть в этом поступке не только отчаянное следование кодексу чести, но и глубокую трагедию отца, потерявшего сына духовно ещё до его физической смерти. Гоголь показывает нам, как военное время и культура казаков ставили честь и преданность выше семейных уз. Это демонстрация экстремальных моральных выборов, с которыми сталкивались люди в исторически сложные периоды.

Илья Ильич Обломов в "Обломове" (И.А. Гончаров)

Глубокий смысл поступков героев классической литературы, который был непонятен в детстве: характеристика Ильи Обломова. Фото © Polymerh.ru