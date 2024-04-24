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24 апреля, 15:30

В Италии сняли "Собачье сердце", и Булгаков бы покраснел от такого переиначивания всего смысла

Итальянская версия "Собачьего сердца" превращает классику в трагикомедию с эротическим напряжением. В фильме не только главные герои воспринимаются вообще по-другому, но и заложен совершенно иной смысл.

В 1976 году итальянский режиссёр Альберто Латтуада выпустил на экраны киноленту "Почему лает господин Бобиков?", основанную на знаменитом произведении Михаила Булгакова "Собачье сердце". В этой версии не только была изменена фамилия главного героя, но и сам сюжет приобрёл черты трагикомедии, кардинально отличаясь от российской адаптации Владимира Бортко.

"Собачье сердце" Булгакова: советское видение против итальянского

Как итальянцы переосмыслили "Собачье сердце"? Фото © "Собачье сердце" (1975), режиссёр Альберто Латтуада, сценаристы Альберто Латтуада, Вивека Меландер и др. / Kinopoisk

Как итальянцы переосмыслили "Собачье сердце"? Фото © "Собачье сердце" (1975), режиссёр Альберто Латтуада, сценаристы Альберто Латтуада, Вивека Меландер и др. / Kinopoisk

Классическая советская экранизация показывает профессора Преображенского как интеллигента с благородными идеями и Шарикова в образе маргинала. Однако итальянцы пошли по другому пути: в их версии профессор — это одержимый идеями учёный, который кажется бездушным и циничным, а его создание Бобиков является харизматичным и вызывает сочувствие.

Конфликт чувств и культур в киноверсиях СССР и Италии

Итальянская адаптация "Собачьего сердца" — другой взгляд на булгаковский сюжет. Фото © "Собачье сердце" (1975), режиссёр Альберто Латтуада, сценаристы Альберто Латтуада, Вивека Меландер и др. / Kinopoisk

Итальянская адаптация "Собачьего сердца" — другой взгляд на булгаковский сюжет. Фото © "Собачье сердце" (1975), режиссёр Альберто Латтуада, сценаристы Альберто Латтуада, Вивека Меландер и др. / Kinopoisk

Латтуада не только меняет акценты в характерах героев, но и добавляет яркую эротическую составляющую. Впрочем, это было вполне характерно для зарубежного кинематографа 70-х. Особое внимание привлекает участие знаменитой актрисы фильмов для взрослых Чиччолины, которая воплощает в фильме образ соблазнительной красавицы, становясь одной из ключевых фигур в рассказе о собакочеловеке.

Что не так с итальянской версией "Собачьего сердца" Булгакова

"Почему лает господин Бобиков?" — прочтение итальянцами Булгакова. Фото © "Собачье сердце" (1975), режиссёр Альберто Латтуада, сценаристы Альберто Латтуада, Вивека Меландер и др. / Kinopoisk

"Почему лает господин Бобиков?" — прочтение итальянцами Булгакова. Фото © "Собачье сердце" (1975), режиссёр Альберто Латтуада, сценаристы Альберто Латтуада, Вивека Меландер и др. / Kinopoisk

На фоне драматического и комедийного сюжета зрители видят глубокую трагедию об утрате человечности и кризисе гуманизма. Ирония и юмор Латтуады помогают раскрыть более сложные и многогранные темы. Интересно ознакомиться с ними даже спустя десятилетия после выхода картины.

Кто кем вдохновился? Обвинения в плагиате

Макс фон Сюдов в итальянском "Собачьем сердце". Фото © "Собачье сердце" (1975), режиссёр Альберто Латтуада, сценаристы Альберто Латтуада, Вивека Меландер и др. / Kinopoisk

Макс фон Сюдов в итальянском "Собачьем сердце". Фото © "Собачье сердце" (1975), режиссёр Альберто Латтуада, сценаристы Альберто Латтуада, Вивека Меландер и др. / Kinopoisk

А теперь сюжетный поворот. Итальянская версия вышла на два года раньше советской интерпретации Булгакова! Конечно, сравнение фильмов неизбежно, но адаптация от Бортко была встречена откровенными обвинениями в плагиате из-за схожести декораций и костюмов. Однако, несмотря на визуальные параллели, смысловая нагрузка и послание двух фильмов различны, что делает каждую версию уникальной.

Этот фильм — яркий пример того, как международное кинематографическое сообщество может вдохнуть новую жизнь в классические тексты, заставляя нас по-новому взглянуть на знакомые истории. Кто знает, может, вам тоже захочется увидеть, что придумали итальянцы почти полвека назад.

Переходный возраст: Как панда Катюша из маленькой милашки превратилась в кровожадного зверя
Переходный возраст: Как панда Катюша из маленькой милашки превратилась в кровожадного зверя
Обложка ©

"Собачье сердце" (1975), режиссёр Альберто Латтуада, сценаристы Альберто Латтуада, Вивека Меландер и др. / Kinopoisk

Сергей Трофимов
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