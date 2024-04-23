Переходный возраст: Как панда Катюша из маленькой милашки превратилась в кровожадного зверя

В Московском зоопарке панда Катюша родилась не так давно — 30 августа 2023 года. Спустя всего восемь месяцев малышка раздобрела до целых 22 килограммов. Вместе с весом она, похоже, набралась и наглости, ведь начала вести себя с сотрудниками учреждения довольно агрессивно. Как поменялся характер панды Катюши из Московского зоопарка и что с ней происходит сейчас?

Раньше она была миленькой малышкой

Панда Катюша всего за восемь месяцев из милашки превратилась в полноценного медведя. Фото © ТАСС / Московский зоопарк

За восемь месяцев с пандой Катюшей из Московского зоопарка произошли удивительные метаморфозы. В декабре 2023 года она весила всего 8,6 килограмма. В феврале на контрольном взвешивании весы показали уже 14,8 килограмма.

Панда Катюша с детства выглядела ярко и нетипично. Официальный её цвет — чёрно-белый, однако природа одарила её шерсть уникальным розоватым оттенком. Им милашка и покорила сердца россиян. Милые видео с пандёнком регулярно снимали и выкладывали сотрудники Московского зоопарка. Тысячи россиян следили за тем, как малышка ест, развивается и играет с сотрудниками.

В декабре 2023 года москвичам и вовсе дали возможность выбрать пандочке имя. Она настолько покорила сердца жителей столицы, что те назвали её Катюшей. Медвежонок довольно долго не выходил на публику, чем были расстроены и москвичи, и сотрудники столичного зоопарка. Но 8 марта 2024 года это всё же произошло, что и могло повлечь за собой начало "переходного возраста" у питомца.

Панда Катюша из Московского зоопарка начала буянить

Панда Катюша в Московском зоопарке набрала вес до 22 килограммов, почувствовала себя медведем и начала буянить. Фото © ТАСС / Московский зоопарк

Недавно панда Катюша из Московского зоопарка побила собственный рекорд по массе. С момента рождения она набрала 22 килограмма, почувствовала себя взрослой, и её будто подменили. Так, 18 апреля произошла довольно пугающая ситуация.

Один из сотрудников решил поиграть с пандой Катюшей во время обычных занятий. Однако милашка такой шаг не оценила и напала на мужчину, пустив первую кровь. 18 апреля директор зоопарка Светлана Акулова выложила фотографии, на которых видны исполосованные живот и рука работника. Судя по снимкам, порезы были средней глубины.

Так выглядят порезы, нанесённые пандой Катюшей сотруднику Московского зоопарка. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Панда Катюша больше не даёт делать контент

Видео с пандой Катюшей стало записывать сложнее из-за её буйного характера. Фото © ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

Акулова подчеркнула, что в последнее время милые видео с пандой Катюшей записывать всё сложнее. Сотрудники учреждения уже не рискуют тискать питомца, поскольку он в любой момент может сильно поцарапать или даже "приложить лапой".

При этом панда Катюша из Московского зоопарка ничего плохого в таких опасных "играх" не видит. Для неё царапаться и немного драться — это нормально. Медвежонок не подозревает, что может нанести серьёзный вред тем, кто о нём заботится. Причина в том, что дамочка, хоть и выглядит мило, всё же является медведем.

В будущем ситуация, по словам Акуловой, будет усугубляться. Как только в Московском зоопарке панда Катюша наберёт ещё больше веса, от практически любых контактов с ней сотрудникам придётся отказаться. Иначе зверушка будет "играючи" наносить работникам не просто царапины, а глубокие порезы.

В зоопарке панда Катюша подрывает дисциплину

В зоопарке панда Катюша уже не даёт себя нормально взвесить. В будущем ситуация только усугубится. Фото © ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

В зоопарке панду Катюшу по-прежнему обожают. Она всё такая же красивая, милая и ласковая. Но верх над ней уже начинают брать "медвежьи инстинкты", поэтому стандартные процедуры по уходу проводить стало намного сложнее. Милашка, по словам Акуловой, стала "боевой дамой".

Из малышки в "боевую даму": как с возрастом поменялся характер панды Катюши из Московского зоопарка. Фото © Telegram / Светлана Акулова