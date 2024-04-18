Запашный призвал не вестись на мимимишность панд после первой "жертвы" Катюши: "Уже медведь"

Глава Большого Московского цирка Эдгард Запашный высказался об инциденте, когда панда Катюша поцарапала одного из сотрудников зоопарка. Он объяснил, что эти животные отнюдь не безобидны и не всегда будут отвечать взаимностью на ласку.

По словам Запашного, мнение о том, что животные будут делиться своей лаской в ответ на доброе отношение со стороны человека, не всегда олицетворяет то, что происходит в действительности. Дрессировщик напомнил, что панда — "это очень большое животное", а не персонаж из мультфильмов, которые озвучивает российский комик Михаил Галустян.

"Я взаимодействовал с пандой в цирке города Уханя. В Китае панды работают в цирке. Панда — это очень большое животное. Понятно, что Катюша пока маленькая. Но вот этот случай в Московском зоопарке говорит о том, что эта мимимишность, которую пропагандируют люди, не соответствует действительности. Животное поступает так, как считает нужным", — объяснил артист цирка NEWS.ru.

Он призвал не недооценивать способности животных, поскольку они обладают другим жизнеощущением и восприятием смерти или дружбы. Такие понятия несвойственны для них.

"Если животное захотело кого-то поранить или укусить, оно это сделает. Я не понимаю тех людей, которые в зоопарке перелезают через клетку, идут гладить льва, а потом остаются без руки. Панда — это не персонаж из мультика, который озвучивает Галустян, панда — это медведь. В зоопарках сотрудники вообще не подходят к взрослым пандам, только к маленьким", — заключил Запашный.