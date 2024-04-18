Запашный призвал не вестись на мимимишность панд после первой "жертвы" Катюши: "Уже медведь"
Запашный призвал не обманываться мимимишностью панд после проделки Катюши
Панда Катюша из Московского зоопарка. Фото © T.me / Светлана Акулова
Глава Большого Московского цирка Эдгард Запашный высказался об инциденте, когда панда Катюша поцарапала одного из сотрудников зоопарка. Он объяснил, что эти животные отнюдь не безобидны и не всегда будут отвечать взаимностью на ласку.
По словам Запашного, мнение о том, что животные будут делиться своей лаской в ответ на доброе отношение со стороны человека, не всегда олицетворяет то, что происходит в действительности. Дрессировщик напомнил, что панда — "это очень большое животное", а не персонаж из мультфильмов, которые озвучивает российский комик Михаил Галустян.
"Я взаимодействовал с пандой в цирке города Уханя. В Китае панды работают в цирке. Панда — это очень большое животное. Понятно, что Катюша пока маленькая. Но вот этот случай в Московском зоопарке говорит о том, что эта мимимишность, которую пропагандируют люди, не соответствует действительности. Животное поступает так, как считает нужным", — объяснил артист цирка NEWS.ru.
Он призвал не недооценивать способности животных, поскольку они обладают другим жизнеощущением и восприятием смерти или дружбы. Такие понятия несвойственны для них.
"Если животное захотело кого-то поранить или укусить, оно это сделает. Я не понимаю тех людей, которые в зоопарке перелезают через клетку, идут гладить льва, а потом остаются без руки. Панда — это не персонаж из мультика, который озвучивает Галустян, панда — это медведь. В зоопарках сотрудники вообще не подходят к взрослым пандам, только к маленьким", — заключил Запашный.
Ранее любимица москвичей из столичного зоопарка панда Катюша поранила одного из сотрудников учреждения. Там отметили, что она сделала это не нарочно, во время игры, однако этот случай доходчиво объясняет, почему работники в зоопарке избегают контактных игр с пандами.