Будут искать жениха: В зоопарке Москвы рассказали, когда панда Катюша покинет Россию
Панда Катюша в возрасте четырёх лет уедет из Московского зоопарка в Китай
Панда Катюша из Московского зоопарка. Обложка © Telegram / Светлана Акулова
Панда Катюша, родившаяся в столичном зоопарке от мамы Диндин и папы Жуи, уедет на свою историческую родину — в Китай — в возрасте четырёх лет. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.
"Она где-то в 4 года уедет в Китай. И там коллеги уже решат её дальнейшую судьбу", — рассказали РИА "Новости" представители зоопарка Москвы, добавив, что в КНР Кате могут начать "ухажёра".
К слову, самой Катюше скоро исполнится семь месяцев. Life.ru собрал 10 кадров, на которых можно увидеть, как взрослела первая панда, родившаяся в России.