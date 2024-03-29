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29 марта, 05:26

Будут искать жениха: В зоопарке Москвы рассказали, когда панда Катюша покинет Россию

Панда Катюша в возрасте четырёх лет уедет из Московского зоопарка в Китай

Панда Катюша из Московского зоопарка. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Панда Катюша из Московского зоопарка. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Панда Катюша, родившаяся в столичном зоопарке от мамы Диндин и папы Жуи, уедет на свою историческую родину — в Китай — в возрасте четырёх лет. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

"Она где-то в 4 года уедет в Китай. И там коллеги уже решат её дальнейшую судьбу", — рассказали РИА "Новости" представители зоопарка Москвы, добавив, что в КНР Кате могут начать "ухажёра".

Шлёпнулась, но своего добилась: Московский зоопарк показал видео безумной погони панды Катюши за метлой
Шлёпнулась, но своего добилась: Московский зоопарк показал видео безумной погони панды Катюши за метлой

К слову, самой Катюше скоро исполнится семь месяцев. Life.ru собрал 10 кадров, на которых можно увидеть, как взрослела первая панда, родившаяся в России.

Юрий Лысенко
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