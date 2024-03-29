Будут искать жениха: В зоопарке Москвы рассказали, когда панда Катюша покинет Россию

Панда Катюша, родившаяся в столичном зоопарке от мамы Диндин и папы Жуи, уедет на свою историческую родину — в Китай — в возрасте четырёх лет. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

"Она где-то в 4 года уедет в Китай. И там коллеги уже решат её дальнейшую судьбу", — рассказали РИА "Новости" представители зоопарка Москвы, добавив, что в КНР Кате могут начать "ухажёра".