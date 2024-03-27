Шлёпнулась, но своего добилась: Московский зоопарк показал видео безумной погони панды Катюши за метлой
Московский зоопарк показал видео безумной погони панды Катюши за уборщиком
Московский зоопарк показал, как панду по имени Катюша заинтересовала метла уборщика вольера, после чего она начала за ним гоняться. Забавную видеозапись опубликовала в телеграм-канале директор столичного зоосада Светлана Акулова.
Погоня панды Катюши за уборщиком в Московском зоопарке. Видео © Telegram / Светлана Акулова
"Так весело проходит уборка с Катюшей", — говорится в подписи к сообщению.
На предоставленных кадрах можно увидеть, как Катюша игриво преследует уборщика, даже забираясь за ним на бревенчатую конструкцию. Судя по всему, её заинтересовала швабра сотрудника учреждения, которую панда также пыталась отнять после того, как настигла свою "жертву". Стоит отметить, что во время погони Катюша даже умудрилась упасть, но, к счастью, не пострадала. К тому же до метлы она всё-таки добралась.
Ранее Life.ru писал, что панда Катюша научилась подниматься по решётке до самого верха вольера. На опубликованной директором Московского зоопарка видеозаписи животное двигается вверх по прутьям и использует для этого деревянные брёвна.
Telegram / Светлана Акулова