Шлёпнулась, но своего добилась: Московский зоопарк показал видео безумной погони панды Катюши за метлой

Московский зоопарк показал, как панду по имени Катюша заинтересовала метла уборщика вольера, после чего она начала за ним гоняться. Забавную видеозапись опубликовала в телеграм-канале директор столичного зоосада Светлана Акулова.

На предоставленных кадрах можно увидеть, как Катюша игриво преследует уборщика, даже забираясь за ним на бревенчатую конструкцию. Судя по всему, её заинтересовала швабра сотрудника учреждения, которую панда также пыталась отнять после того, как настигла свою "жертву". Стоит отметить, что во время погони Катюша даже умудрилась упасть, но, к счастью, не пострадала. К тому же до метлы она всё-таки добралась.