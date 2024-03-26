В Московском зоопарке закричали "караул" из-за новой способности панды Катюши
Панда Катюша из Московского зоопарка впервые залезла по решётке вольера до верха
Панда Катюша из Московского зоопарка научилась подниматься по решётке до самого верха вольера. Об этом сообщила директор зоосада Светлана Акулова.
Панда Катюша из Московского зоопарка в первый раз поднялась по решётке до верха. Видео © Telegram / Светлана Акулова
"Караул! Катюша научилась подниматься по решётке до самого верха", — написала Акулова в телеграм-канале.
На опубликованном видео заметно, что Катюша двигается вверх по прутьям и использует для этого деревянные брёвна. В какой-то момент её мама Диндин пришла на помощь и слегка подтолкнула малышку дальше.
А ранее в Московском зоопарке показали, как Катюша училась лазать. В какой-то момент панда упала, но в зоосаде убедили, что это не опасно. Там объяснили, что молодые особи имеют увеличенные промежутки между позвонками, которые выступают в таких случаях буфером.
Telegram / Светлана Акулова