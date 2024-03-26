В Московском зоопарке закричали "караул" из-за новой способности панды Катюши

Панда Катюша из Московского зоопарка научилась подниматься по решётке до самого верха вольера. Об этом сообщила директор зоосада Светлана Акулова.

Панда Катюша из Московского зоопарка в первый раз поднялась по решётке до верха. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Караул! Катюша научилась подниматься по решётке до самого верха", — написала Акулова в телеграм-канале.

На опубликованном видео заметно, что Катюша двигается вверх по прутьям и использует для этого деревянные брёвна. В какой-то момент её мама Диндин пришла на помощь и слегка подтолкнула малышку дальше.