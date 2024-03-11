Новые вершины: Панда Катюша освоила горку в большом вольере
Московский зоопарк показал, как панда Катюша съехала с горки
Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка вовсю осваивает взрослый вольер, куда переехала совсем недавно. Сегодня она решила опробовать новое развлечение — горку. Даже маленькие лапки и страх неизведанного не помешали малышке покорить новые вершины. Кадры с пандочкой опубликовала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
Панда Катюша съехала с горки. Видео © t.me / Светлана Акулова
"Вот так осваивала горку Катюша. На тот момент всё было незнакомо и лапки было страшно выпрямить", — подписала видео Акулова.
Напомним, в августе 2023 года у московских панд Жуи и Диндин родилась дочка. Её назвали Катюша. Имя выбирали всей страной путём голосования. За время она окрепла, научилась правильно падать, точить когти и даже получила наказание от мамы. В феврале Катюше исполнилось полгода и она получила "именинную" связку овощей. А 8 марта посетители впервые смогли увидеть её в большом вольере.
t.me / Светлана Акулова