Новые вершины: Панда Катюша освоила горку в большом вольере

Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка вовсю осваивает взрослый вольер, куда переехала совсем недавно. Сегодня она решила опробовать новое развлечение — горку. Даже маленькие лапки и страх неизведанного не помешали малышке покорить новые вершины. Кадры с пандочкой опубликовала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.