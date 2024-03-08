"Крохотулечка совсем": Посетители Московского зоопарка смогли впервые встретиться с пандой Катюшей

Панда Катюша из Московского зоопарка любит спать в большом вольере на самой высокой полке. Это, по словам директора зоосада Светланы Акуловой, говорит о взрослении животного. При этом поначалу мать Диндин не разрешала дочке подниматься наверх в большом вольере.

Посетители Московского зоопарка смогли впервые встретиться с пандой Катюшей. Видео © t.me / Московский зоопарк

"Когда Катерина поднималась на самое высокое ограждение, Диндин даже два раза её сталкивала, потому что, видимо, ей ещё было рано подниматься на эти ограждения. Сейчас, видимо, всё ей разрешено", — отметила Акулова в телеграм-канале.

Кстати, 8 марта стало первым днём, когда посетители Московского зоопарка смогли увидеть пандёнка в большом внутреннем вольере. Сейчас медвежонку шесть с половиной месяцев, Катюша выросла в длину уже до 100 сантиметров, а её вес превышает 16 килограммов. Для посещения павильона "Фауна Китая" приобретать дополнительный билет не нужно, достаточно билета в Московский зоопарк. Познакомиться с малышкой-пандой в праздничный день пришли сотни людей, а некоторые даже специально приехали из других городов.