"Крохотулечка совсем": Посетители Московского зоопарка смогли впервые встретиться с пандой Катюшей
Посетители Московского зоопарка смогли впервые встретиться с пандой Катюшей
Панда Катюша из Московского зоопарка любит спать в большом вольере на самой высокой полке. Это, по словам директора зоосада Светланы Акуловой, говорит о взрослении животного. При этом поначалу мать Диндин не разрешала дочке подниматься наверх в большом вольере.
Посетители Московского зоопарка смогли впервые встретиться с пандой Катюшей. Видео © t.me / Московский зоопарк
"Когда Катерина поднималась на самое высокое ограждение, Диндин даже два раза её сталкивала, потому что, видимо, ей ещё было рано подниматься на эти ограждения. Сейчас, видимо, всё ей разрешено", — отметила Акулова в телеграм-канале.
Кстати, 8 марта стало первым днём, когда посетители Московского зоопарка смогли увидеть пандёнка в большом внутреннем вольере. Сейчас медвежонку шесть с половиной месяцев, Катюша выросла в длину уже до 100 сантиметров, а её вес превышает 16 килограммов. Для посещения павильона "Фауна Китая" приобретать дополнительный билет не нужно, достаточно билета в Московский зоопарк. Познакомиться с малышкой-пандой в праздничный день пришли сотни людей, а некоторые даже специально приехали из других городов.
"Я думала она побольше, Катюша крохотулечка совсем, такая милая", — поделилась эмоциями от встречи с Катюшей одна из её поклонниц.
Напомним, в августе 2023 года у панд из Московского зоопарка Жуи и Диндин родилась дочь. Имя пандёнку выбирали путём голосования. В итоге малышку назвали Катюшей. За несколько месяцев она сильно окрепла, научилась правильно падать, самостоятельно точить когти и даже получила наказание от мамы. В феврале Катюше исполнилось полгода, и она получила "именинную" связку овощей.
t.me / Светлана Акулова