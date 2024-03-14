Панда Катюша упала с высоты, но в Московском зоопарке заверили, что это не опасно

Малышка-панда Катюша из Московского зоопарка продолжает познавать окружение и перенимать от Диндин навыки выживания в мире. На данный момент она учится лазанью и уже успела упасть. Однако, как заверила гендиректор зоопарка Светлана Акулова, это не опасно: молодые особи имеют увеличенные промежутки между позвонками, которые выступают в таких случаях буфером.