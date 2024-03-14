Панда Катюша упала с высоты, но в Московском зоопарке заверили, что это не опасно
В Московском зоопарке показали, как Катюша учится лазанью и падает с высоты
Малышка-панда Катюша из Московского зоопарка продолжает познавать окружение и перенимать от Диндин навыки выживания в мире. На данный момент она учится лазанью и уже успела упасть. Однако, как заверила гендиректор зоопарка Светлана Акулова, это не опасно: молодые особи имеют увеличенные промежутки между позвонками, которые выступают в таких случаях буфером.
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша учится высотному лазанью. Видео © Telegram / Светална Акулова
"Благодаря этому панды более гибкие... Катюша сейчас активно обучается лазанью, поэтому часто падает. Так что не переживайте, дорогие друзья", — написала она в телеграм-канале.
Напомним, долгожданное потомство у панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка появилось в августе 2023 года. Девочке голосованием выбрали имя — Катюша. За полгода она окрепла, научилась точить когти и даже была наказана мамой, а в феврале медвежонку подарили "именинную" связку овощей. Катюша уже вышла в большой вольер, поэтому её могут увидеть все посетители Московского зоопарка.
Telegram / Светална Акулова