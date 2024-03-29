Как панда Катюша из Московского зоопарка за 7 месяцев превратилась из малышки в пушистую хулиганку

В конце лета 2023 года Московский зоопарк встретил нового жителя. Малышка Катюша, первая панда, рождённая на российской земле, сразу же стала любимицей москвичей.

Детёныш панд Жуи и Диндин. Фото © Telegram / Московский зоопарк

Имя для панды выбрали неслучайно. Катюша — это результат голосования в проекте "Активный гражданин". Имя олицетворяет собой милоту и нежность, так же как и сама панда. Среди других вариантов были ещё Момо и Маша. Но жители столицы посмотрели на пушистую пандочку и решили — точно Катюша.

Пандёнок, родившийся у Диндин в Московском зоопарке. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Каждый день для Катюши — это новое приключение. Подрастающая панда исследует свой вольер, играя и учась новому. Конечно, за своим детёнышем присматривает Диндин, которая показала себя образцовой матерью, что для панд редкость. Она кормит и обучает малышку, часто вылизывает. Из-за чего на фото и видео Катюша нередко кажется розовой? Почему так? У китайцев даже есть поговорка: "Счастливый пандёнок — это розовый пандёнок".

Панда Диндин с детёнышем в Московском зоопарке. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Любопытство Катюши не знает границ. Она всегда готова исследовать что-то новое, будь то игрушка или новый уголок её вольера. Повторяя за мамой, маленькая панда постепенно научилась грызть бамбук. Прямо как Диндин.

Детёныш панд Диндин и Жуи в Московском зоопарке. Как выросла панда Катюша за 7 месяцев. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Катюша и её мама Диндин часто играют вместе. Эти моменты особенно трогательны и показывают крепкие семейные узы между пандами. Вся Россия умиляется таким моментам, если они попадают на камеру.

Детёныш панды Диндин. Фото © Telegram / Светлана Акулова

К апрелю 2024 года Катюша превратилась в настоящую проказницу. Её шалости радуют посетителей зоопарка и заставляют улыбаться даже самых серьёзных людей.

Панда Катюша из Московского зоопарка уже весит больше 10 кг, малышка активно растёт и развивается. Фото © Telegram / Московский зоопарк

В павильоне "Фауна Китая" Катюша чувствует себя как дома. Здесь она проводит большую часть времени, исследуя и играя. Малышка даже не боится выходить в большой вольер, поэтому многие посетители зоопарка уже сами увидели пандёнка вживую.

Панда Катюша из Московского зоопарка: как выглядит сейчас. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Катюша обожает взаимодействовать с посетителями, останавливаясь у стекла, чтобы познакомиться поближе. Для гостей зоопарка такие моменты особенно дороги.

Панда Катюша отведала бамбуковый торт на свои полгода. Фото © Telegram / Светлана Акулова

В Интернете Катюша — настоящая звезда. Фото и видео с её участием собирают тысячи лайков и комментариев от восхищённых поклонников со всего мира.

Маленькая панда Катюша ждёт всех в Московском зоопарке. Фото © Telegram / Сергей Собянин

Одно из любимых развлечений Катюши, которое недавно попало на камеру, — гонять уборщиков по вольеру. Эти забавные моменты становятся настоящим хитом среди посетителей. Вот, например, недавнее видео из вольера малышки.

Погоня панды Катюши за уборщиком в Московском зоопарке. Видео © Telegram / Светлана Акулова