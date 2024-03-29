Как панда Катюша из Московского зоопарка за 7 месяцев превратилась из малышки в пушистую хулиганку
В Московском зоопарке всегда было не до скуки, но с прошлой осени там стало на одно озорное создание больше. Панда Катюша скоро отмечает уже 7 месяцев! По этому поводу Life.ru собрал 10 кадров, как выросла проказница.
В конце лета 2023 года Московский зоопарк встретил нового жителя. Малышка Катюша, первая панда, рождённая на российской земле, сразу же стала любимицей москвичей.
Детёныш панд Жуи и Диндин. Фото © Telegram / Московский зоопарк
Имя для панды выбрали неслучайно. Катюша — это результат голосования в проекте "Активный гражданин". Имя олицетворяет собой милоту и нежность, так же как и сама панда. Среди других вариантов были ещё Момо и Маша. Но жители столицы посмотрели на пушистую пандочку и решили — точно Катюша.
Пандёнок, родившийся у Диндин в Московском зоопарке. Фото © Telegram / Светлана Акулова
Каждый день для Катюши — это новое приключение. Подрастающая панда исследует свой вольер, играя и учась новому. Конечно, за своим детёнышем присматривает Диндин, которая показала себя образцовой матерью, что для панд редкость. Она кормит и обучает малышку, часто вылизывает. Из-за чего на фото и видео Катюша нередко кажется розовой? Почему так? У китайцев даже есть поговорка: "Счастливый пандёнок — это розовый пандёнок".
Панда Диндин с детёнышем в Московском зоопарке. Фото © Telegram / Светлана Акулова
Любопытство Катюши не знает границ. Она всегда готова исследовать что-то новое, будь то игрушка или новый уголок её вольера. Повторяя за мамой, маленькая панда постепенно научилась грызть бамбук. Прямо как Диндин.
Детёныш панд Диндин и Жуи в Московском зоопарке. Как выросла панда Катюша за 7 месяцев. Фото © Telegram / Светлана Акулова
Катюша и её мама Диндин часто играют вместе. Эти моменты особенно трогательны и показывают крепкие семейные узы между пандами. Вся Россия умиляется таким моментам, если они попадают на камеру.
Детёныш панды Диндин. Фото © Telegram / Светлана Акулова
К апрелю 2024 года Катюша превратилась в настоящую проказницу. Её шалости радуют посетителей зоопарка и заставляют улыбаться даже самых серьёзных людей.
Панда Катюша из Московского зоопарка уже весит больше 10 кг, малышка активно растёт и развивается. Фото © Telegram / Московский зоопарк
В павильоне "Фауна Китая" Катюша чувствует себя как дома. Здесь она проводит большую часть времени, исследуя и играя. Малышка даже не боится выходить в большой вольер, поэтому многие посетители зоопарка уже сами увидели пандёнка вживую.
Панда Катюша из Московского зоопарка: как выглядит сейчас. Фото © Telegram / Светлана Акулова
Катюша обожает взаимодействовать с посетителями, останавливаясь у стекла, чтобы познакомиться поближе. Для гостей зоопарка такие моменты особенно дороги.
Панда Катюша отведала бамбуковый торт на свои полгода. Фото © Telegram / Светлана Акулова
В Интернете Катюша — настоящая звезда. Фото и видео с её участием собирают тысячи лайков и комментариев от восхищённых поклонников со всего мира.
Маленькая панда Катюша ждёт всех в Московском зоопарке. Фото © Telegram / Сергей Собянин
Одно из любимых развлечений Катюши, которое недавно попало на камеру, — гонять уборщиков по вольеру. Эти забавные моменты становятся настоящим хитом среди посетителей. Вот, например, недавнее видео из вольера малышки.
Погоня панды Катюши за уборщиком в Московском зоопарке. Видео © Telegram / Светлана Акулова
А ранее в Московском зоопарке показали, как Катюша училась лазать. Да, пока малышка часто падает, но не стоит переживать! Как рассказали эксперты, это не опасно, потому что у молодых особей есть увеличенные промежутки между позвонками, которые выступают в таких случаях буфером.
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Telegram / Московский зоопарк, Светлана Акулова