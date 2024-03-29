"Обещал купить всё, что хочет": Девочка из новосибирского села родила от отчима
Kp.ru: 14-летняя девочка из Новосибирской области родила от отчима
В Новосибирской области 14-летняя девочка родила от 41-летнего отчима, однако мать до последнего не замечала беременность дочери. Как пишет kp.ru, скандал произошёл весной 2023 года.
Заявление на мужчину написала его жена, мать девочки, но не сразу, а под давлением учителей, которые первыми заметили, что у ребёнка растёт живот. Преподаватели сообщили в службу соцзащиты и отдел ПДН. После того как в августе прошлого года девочка худая, но с огромным животом пришла на практику в школьный огород, мать всё же согласилась провести тест, установив беременность дочери.
Всего через пару дней местный суд выдал ордер на арест 41-летнего отчима девочки Дениса К. Пока шло разбирательство, окружающие разделились на два лагеря: кто-то верил, что мужчина виновен, а вот его близкие сомневались.
"У Ани (имя изменено. — Прим.Life.ru) с Денисом были хорошие отношения: она отчима не боялась, называла папой. Он её баловал, обещал купить всё, что хочет. Она ему как дочь! Не верю в то, что он мог полезть на ребёнка", — заявляла одна из родственниц мужчины.
После того как в августе прошлого года девочка родила дочку, опеку над последней взяла бабушка, а следователи сделали ДНК-тест, подтвердив, что отчим — отец ребёнка. Теперь ему предстоит провести восемь лет в колонии строгого режима.
Ранее в столице задержали охранника одной из школ, вымогавшего у учениц голые фотографии. Он на протяжении нескольких месяцев вёл с девочками переписку, уговаривая их отправить ему нюдсы.
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