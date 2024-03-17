В Москве задержали охранника-педофила, месяцами разводившего школьниц на нюдсы

В Москве был задержан школьный охранник, который вымогал фото с обнажёнкой у учениц. SHOT пишет, что мужчина на протяжении нескольких месяцев вёл с девочками переписку, уговаривая их отправить ему нюдсы.

По сведениям телеграм-канала, нездоровый интерес к детям у охранявшего одну из школ в Строгине 57-летнего мужчины появился в прошлом году. Сначала охранник просто общался со школьницами, а потом брал у них номера телефонов. Его жертвы заявили, что в первое время вымогатель вёл с ними праздные разговоры, но в какой-то момент стал уговаривать прислать ему снимки с обнажёнкой.

Правоохранителям удалось быстро вычислить злоумышленника, а на его мобильном телефоне нашлись подтверждающие его вину снимки обнажённых девочек-подростков. Сейчас охранник задержан, в его отношении завели уголовное дело в связи с "развратными действиями в отношении несовершеннолетних", в результате которого его могут приговорить к восьми годам тюремного срока. Задержанный — уроженец Узбекистана, паспорт РФ у него с 2009 года, в столицу он перебрался из Оренбурга. В прошлом судимостей не имел.