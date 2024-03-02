Россиянка родила мальчика и выбросила его на мусорку

Жительница Астраханской области родила мальчика и подбросила его на мусорку. Страшную находку сделал житель села Ватажное Красноярского района. Мужчина вышел из дома покурить, когда услышал детский плач и, следуя за ним, увидел закутанного в тряпки младенца. Он сразу принёс ребёнка домой и вызвал экстренные службы.

По данным kp.ru, горе-мамашей оказалась 29-летняя одинокая сельчанка из неблагополучной семьи, у которой уже есть двое несовершеннолетних детей. Причина такого отношения к собственному чаду настолько проста, насколько и трагична: мать роженицы пообещала выгнать её на улицу в случае ещё одной беременности. "Положение" женщине удавалось скрывать благодаря пышным формам.

Несмотря ни на что, малыш родился здоровым и упитанным — весит 3,9 килограмма. Пресс-служба областной прокуратуры уже отчиталась о начатой проверке. В региональном главке МВД добавили, что за оставление новорождённого в опасности девушке грозит реальное наказание.

"Оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишённого возможности принять меры к самосохранению по малолетству, <...> наказывается лишением свободы на срок до одного года", — говорится в сообщении.

Постройка, в которой жительница Астраханской области родила ребёнка. Фото © Пресс-служба МВД России по Астраханской области

Постройка, в которой жительница Астраханской области родила ребёнка. Фото © Пресс-служба МВД России по Астраханской области