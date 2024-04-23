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23 апреля, 13:09

В Москву придёт новая волна потепления

Синоптик Ильин спрогнозировал новую волну потепления в Москве 24 апреля

В Москву придёт новая волна потепления. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В Москву придёт новая волна потепления. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что до конца недели в Москву придёт новая волна потепления. Прогнозом он поделился в беседе с RT.

По данным эксперта, сегодня температура опустится ниже, чем было вчера, но даже показатель +12...+14 °C — всё равно выше средней климатической нормы. Кроме того, ожидается ясная погода без осадков, с ветром 6–11 м/с. Причём уже с завтрашнего дня в столицу придёт волна потепления.

"Температура до +16 °С, без осадков. В четверг, пятницу и субботу — +17...+22 °С днём. Но появляется вероятность небольших дождей. В четверг порывистый ветер до 10–15 м/с. В воскресенье без осадков, +16...+21 °С, ветер слабый. Давление вырастет до 754 мм рт. ст.", — заключил Ильин.

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Ранее синоптик Тишковец спрогнозировал, что с 25 апреля погода в столице начнёт портиться, Москву накроют ливни. Эксперт предупредил, что единственным тёплым днём на следующей неделе станет среда. К выходным осадки постепенно пойдут на убыль, а в воскресенье окончательно распогодится и солнце разогреет воздух до комфортных показателей мая.

Александра Мышляева
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