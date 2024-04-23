Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что до конца недели в Москву придёт новая волна потепления. Прогнозом он поделился в беседе с RT.

По данным эксперта, сегодня температура опустится ниже, чем было вчера, но даже показатель +12...+14 °C — всё равно выше средней климатической нормы. Кроме того, ожидается ясная погода без осадков, с ветром 6–11 м/с. Причём уже с завтрашнего дня в столицу придёт волна потепления.

"Температура до +16 °С, без осадков. В четверг, пятницу и субботу — +17...+22 °С днём. Но появляется вероятность небольших дождей. В четверг порывистый ветер до 10–15 м/с. В воскресенье без осадков, +16...+21 °С, ветер слабый. Давление вырастет до 754 мм рт. ст.", — заключил Ильин.