Мать певца Вербенина не может доказать его гибель в "Крокусе". Выгорела даже ДНК
Мать не может доказать гибель певца-инвалида Максима Вербенина в "Крокусе"
Погибший в "Крокусе" музыкант Максим Вербенин. Обложка © Youtube / verbenin
Мать певца-инвалида Максима Вербенина, который закрыл свою девушку и погиб от рук террористов в "Крокусе", не может доказать его гибель, потому что от мужчины не осталось даже ДНК на руинах сгоревшего концертного зала. Об этом пишет SHOT.
Мать погибшего в "Крокусе" Максима Вербенина не может доказать его гибель. Видео © Telegram / SHOT
"Тяжело это говорить, но вся органика выгорела. Не сохранилось ничего. Мне сказали, что сначала он признаётся без вести пропавшим. Потом собирается тьма экспертиз, после чего всё это подаётся в суд. И только через суд я могу получить справку о смерти сына", — пояснила мать погибшего.
Как ей объяснили спасатели, Максим оказался в самом эпицентре пожара, который устроили террористы после массового убийства посетителей "Крокуса". Температура достигала там 800 градусов, а значит, от тела мужчины не осталось даже пепла. Сейчас женщина не может рассчитывать на выплаты семьям погибших, но деньги её совсем не волнуют, так как теперь она не знает, как жить без Максима. 22 апреля ему должно было исполниться 26 лет, женщина в этот день пришла к "Крокусу".
"Я пришла туда, куда могу прийти к нему. Это первый его день рождения, в который я не обняла его. Хотя подарок купила заранее. Не удалось вручить", — поделилась она.
Напомним, 22 марта вооружённые боевики устроили стрельбу в "Крокус сити холле", после чего подожгли здание. Жертвами трагедии стали 144 человека. Среди погибших был и 25-летний Максим Вербенин, который пришёл на концерт вместе с девушкой. Террористы расстреляли его прямо в упор, но парень успел закрыть собой спутницу. Тело Максима найдено не было. Следствие задержало по факту теракта 11 человек, в том числе четверых исполнителей, пытавшихся бежать на Украину, и их пособников. СК РФ подтвердил контакты боевиков из "Крокуса" с украинскими националистами.