Мать певца Вербенина не может доказать его гибель в "Крокусе". Выгорела даже ДНК Мать не может доказать гибель певца-инвалида Максима Вербенина в "Крокусе" 23 апреля, 13:05 Погибший в "Крокусе" музыкант Максим Вербенин. Обложка © Youtube / verbenin

Мать певца-инвалида Максима Вербенина, который закрыл свою девушку и погиб от рук террористов в "Крокусе", не может доказать его гибель, потому что от мужчины не осталось даже ДНК на руинах сгоревшего концертного зала. Об этом пишет SHOT.

Мать погибшего в "Крокусе" Максима Вербенина не может доказать его гибель. Видео © Telegram / SHOT

"Тяжело это говорить, но вся органика выгорела. Не сохранилось ничего. Мне сказали, что сначала он признаётся без вести пропавшим. Потом собирается тьма экспертиз, после чего всё это подаётся в суд. И только через суд я могу получить справку о смерти сына", — пояснила мать погибшего.

Как ей объяснили спасатели, Максим оказался в самом эпицентре пожара, который устроили террористы после массового убийства посетителей "Крокуса". Температура достигала там 800 градусов, а значит, от тела мужчины не осталось даже пепла. Сейчас женщина не может рассчитывать на выплаты семьям погибших, но деньги её совсем не волнуют, так как теперь она не знает, как жить без Максима. 22 апреля ему должно было исполниться 26 лет, женщина в этот день пришла к "Крокусу".

"Я пришла туда, куда могу прийти к нему. Это первый его день рождения, в который я не обняла его. Хотя подарок купила заранее. Не удалось вручить", — поделилась она.

Авторы Татьяна Миссуми