"Это вообще на него не похоже": Мать погибшего в "Крокусе" музыканта поведала о странностях того дня

Музыкант Максим Вербенин, инвалид-колясочник, прикрывший телом свою девушку Наталью от пуль террористов в "Крокусе", имел обыкновение опаздывать на мероприятия, но в тот злополучный день на концерт "Пикника" они, к сожалению, прибыли заранее. О последнем дне жизни молодого человека рассказала НТВ его мама Алёна.

Мать погибшего в "Крокусе" музыканта рассказала о странностях того дня. Видео © Telegram / НТВ

"Обычно Максим всегда опаздывал везде. И тут так получилось, что они [приехали] заранее, это вообще на него не похоже", — поведала она.

Билеты на концерт были подарком музыканта любимой девушке, с которой он встречался несколько лет. Максим, кстати, и сам когда-то выступал на сцене "Крокус сити холла". Во время поездки на такси парень сделал селфи и прислал его матери. Алёна также вспомнила, что в тот день он напевал песню "Пикника", в которой речь идёт о спасении девушки из мышеловки: