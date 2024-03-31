"Это вообще на него не похоже": Мать погибшего в "Крокусе" музыканта поведала о странностях того дня
Мать погибшего в теракте музыканта Вербенина: Прибыл заранее, хотя вечно опаздывал
Погибший в "Крокусе" музыкант Максим Вербенин. Обложка © youtube / verbenin
Музыкант Максим Вербенин, инвалид-колясочник, прикрывший телом свою девушку Наталью от пуль террористов в "Крокусе", имел обыкновение опаздывать на мероприятия, но в тот злополучный день на концерт "Пикника" они, к сожалению, прибыли заранее. О последнем дне жизни молодого человека рассказала НТВ его мама Алёна.
Мать погибшего в "Крокусе" музыканта рассказала о странностях того дня. Видео © Telegram / НТВ
"Обычно Максим всегда опаздывал везде. И тут так получилось, что они [приехали] заранее, это вообще на него не похоже", — поведала она.
Билеты на концерт были подарком музыканта любимой девушке, с которой он встречался несколько лет. Максим, кстати, и сам когда-то выступал на сцене "Крокус сити холла". Во время поездки на такси парень сделал селфи и прислал его матери. Алёна также вспомнила, что в тот день он напевал песню "Пикника", в которой речь идёт о спасении девушки из мышеловки:
А движения неловки,
Будто бы из мышеловки,
Будто бы из мышеловки,
Только вырвалась она.
Напомним, 22 марта вооружённые боевики ворвались в здание "Крокус сити холла" и стали стрелять по ожидающим концерт рок-группы "Пикник", после чего подожгли зрительный зал бензином. Согласно информации из официальных источников, жертвами трагедии стали 144 человека. По делу о теракте были сразу задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей, пытавшихся бежать на Украину, и четверо их пособников. Ещё девятерых задержали в пригороде Душанбе по подозрению в связях с террористами. СК РФ подтвердил контакты боевиков из "Крокуса" с украинскими националистами.