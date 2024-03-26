"Его могилка — "Крокус": Родные инвалида, спасшего возлюбленную при теракте, не будут ждать выдачи тела
Родные решили не ждать останков инвалида-колясочника, погибшего в "Крокусе"
Родственники 25-летнего Максима Вербенина — инвалида-колясочника, ценой собственной жизни спасшего возлюбленную при теракте в "Крокусе", — не будут дожидаться его тела и уже завтра, 27 марта, проведут отпевание в храме. Об этом SHOT рассказала мать погибшего.
Фотография Максима Вербенина на мемориале у "Крокуса" в Подмосковье. Видео © SHOT
По её словам, тело Максима так и не удалось найти под завалами, а опознание имеющихся у следствия фрагментов не дало результатов. Скорее всего, теперь их принадлежность будут устанавливать с помощью экспертизы ДНК.
"Могилки не будет. Его могилка — "Крокус сити холл", — сказала женщина.
К слову, Максим увлекался музыкой и ранее сам пел на сцене "Крокуса". Выступление состоялось в 2020 году на концерте "О чём поют мужчины", посвящённом 8 Марта.
Напомним, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл", после чего подожгли здание и отправились в направлении Украины, но их задержали в Брянской области. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 139 человек, ещё 182 пострадали. Уже 24 марта суд арестовал всех четверых боевиков. Кроме того, есть в деле и другие фигуранты, которые также не скрылись от правосудия. Так, на следующий день в СИЗО отправили троих соучастников напавших — отца и сыновей, которые продали им использованную при теракте машину. А 26 марта под стражу заключили предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды.
Среди погибших в тот страшный вечер оказался и 25-летний Максим Вербенин, который пришёл на роковой концерт вместе с девушкой. Когда боевики ворвались в зал, его расстреляли прямо в упор. Парень упал на возлюбленную, закрыв её своим телом.