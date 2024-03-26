"Его могилка — "Крокус": Родные инвалида, спасшего возлюбленную при теракте, не будут ждать выдачи тела

Родственники 25-летнего Максима Вербенина — инвалида-колясочника, ценой собственной жизни спасшего возлюбленную при теракте в "Крокусе", — не будут дожидаться его тела и уже завтра, 27 марта, проведут отпевание в храме. Об этом SHOT рассказала мать погибшего.

Фотография Максима Вербенина на мемориале у "Крокуса" в Подмосковье. Видео © SHOT

По её словам, тело Максима так и не удалось найти под завалами, а опознание имеющихся у следствия фрагментов не дало результатов. Скорее всего, теперь их принадлежность будут устанавливать с помощью экспертизы ДНК.

"Могилки не будет. Его могилка — "Крокус сити холл", — сказала женщина.

К слову, Максим увлекался музыкой и ранее сам пел на сцене "Крокуса". Выступление состоялось в 2020 году на концерте "О чём поют мужчины", посвящённом 8 Марта.