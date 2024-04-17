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17 апреля, 19:18

Ветеринар рассказал о главной угрозе для панды Катюши

Ветеринар Шеляков: Вольер панды Катюши нуждается в амортизирующих поверхностях

Панда Катюша. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Панда Катюша. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Вертикальные конструкции в вольере панды Катюши должны иметь амортизирующие поверхности, рассказал ветеринар Михаил Шеляков. Он напомнил, что бамбуковый медведь немало весит, поэтому падение на выступающий предмет может привести к серьёзным травмам.

"Панда, конечно, милый зверёк, но это медведь. Грузный, тяжёлый, и падение на какой-то предмет, например выступающий, может привести к травме. Хотелось бы обратить внимание: вертикальные конструкции должны быть с амортизирующими поверхностями в месте предполагаемого падения", отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

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Ранее в Московском зоопарке показывали, как Катюша училась лазать. Несмотря на то что она часто падает, не все эксперты считают это опасным, потому что у молодых особей есть увеличенные промежутки между позвонками, которые выступают в таких случаях буфером.

Каринэ Гевондян
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