Ветеринар рассказал о главной угрозе для панды Катюши

Вертикальные конструкции в вольере панды Катюши должны иметь амортизирующие поверхности, рассказал ветеринар Михаил Шеляков. Он напомнил, что бамбуковый медведь немало весит, поэтому падение на выступающий предмет может привести к серьёзным травмам.

"Панда, конечно, милый зверёк, но это медведь. Грузный, тяжёлый, и падение на какой-то предмет, например выступающий, может привести к травме. Хотелось бы обратить внимание: вертикальные конструкции должны быть с амортизирующими поверхностями в месте предполагаемого падения", — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.