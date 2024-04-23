В Москве продают гроб "известной актрисы" с кристаллами Swarovski за 3 млн 23 апреля, 12:34 В Москве продают гроб за 3 млн рублей. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В Москве ритуальная служба выставила на продажу гроб с 60 тысячами кристаллов Swarovski, стоимость которого оценивается в три миллиона рублей. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В Москве продают гроб за 3 млн рублей. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Гроб якобы заказали родственники известной актрисы, но потом семья передумала и решила кремировать усопшую. Длительное время невостребованный товар просто пылился на складе компании, однако теперь о нём вспомнили и решили продать.

Ранее сообщалось, что жители Саранска заметили плавающие гробы. В публикуемом ролике очевидец говорит, что обнаружил их на берегу Лесного озера. Прибывшая полиция выловила странную находку. Жителей успокоили, что гробы оказались пустыми.

Авторы Татьяна Миссуми