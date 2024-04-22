Жители Саранска заметили плавающие в одном из местных озёр гробы. Соответствующие кадры были опубликованы в одном из местных сообществ "ВКонтакте". За кадром молодой человек говорит, что приехал проверить информацию из соцсетей и действительно обнаружил на берегу Лесного озера ящики, напоминающие гробы.

Плавающие в озере гробы напугали жителей Саранска. Видео © vk.com / "Лента новостей Саранска"

Впрочем, местные власти успокоили горожан, заявив, что указанные предметы "не представляют опасности для окружающих" и уже утилизированы.

"Сотрудники полиции, обследовав указанные предметы и прилегающую к водоёму территорию, сообщили, что данные ящики оказались пустыми", — сообщили в дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Саранска нашим коллегам из издания "Подъём".