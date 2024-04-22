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22 апреля, 11:21

Плавающие в озере гробы напугали жителей Саранска

Жители Саранска заметили плавающие в одном из местных озёр гробы. Соответствующие кадры были опубликованы в одном из местных сообществ "ВКонтакте". За кадром молодой человек говорит, что приехал проверить информацию из соцсетей и действительно обнаружил на берегу Лесного озера ящики, напоминающие гробы.

Плавающие в озере гробы напугали жителей Саранска. Видео © vk.com / "Лента новостей Саранска"

Впрочем, местные власти успокоили горожан, заявив, что указанные предметы "не представляют опасности для окружающих" и уже утилизированы.

"Сотрудники полиции, обследовав указанные предметы и прилегающую к водоёму территорию, сообщили, что данные ящики оказались пустыми", — сообщили в дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Саранска нашим коллегам из издания "Подъём".

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Ранее Life.ru писал, что в Югре мэр извинился перед женщиной, которой пришлось самой рыть могилу матери. До этого семью умершей поставили перед выбором: либо заплатить деньги рабочим, либо копать мёрзлый грунт вручную.

Обложка ©

vk.com / "Лента новостей Саранска"

Марина Калегина
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