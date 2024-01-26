В Югре мэр извинился перед женщиной, которой пришлось самой рыть могилу матери

Мэр города Мегиона (Ханты-Мансийский автономный округ) Алексей Петриченко извинился перед женщиной, которой пришлось копать могилу своей умершей матери. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу администрации.

"Глава города Алексей Петриченко встретился с мегионкой Оксаной Шустовой и принёс ей и её семье соболезнования в связи с потерей близкого человека и извинения от себя и структур, которые занимаются захоронениями. Специализированной организации даны строгие указания по недопущению подобных ситуаций впредь", — говорится в сообщении.

Ранее семью умершей поставили перед выбором: либо заплатить деньги рабочим, либо копать мёрзлый грунт вручную. Всё из-за нехватки новых мест для могил, они закончились раньше, чем подрядчик начал расширять кладбище.

По информации администрации, муниципальный контракт на строительство второго этапа городского кладбища заключён в январе 2024 года. На расширение региональные власти выделили 25 миллионов рублей — появится 800 мест для захоронений, которых хватит на два года. В настоящее время продолжаются работы по отсыпке, пояснили в мэрии.