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26 января, 11:02

В Югре мэр извинился перед женщиной, которой пришлось самой рыть могилу матери

Мэр Мегиона Петриченко извинился перед женщиной, которая сама рыла матери могилу

Дети два дня копали могилу для скончавшейся матери в ХМАО. Обложка © t.me / Новости Югры

Дети два дня копали могилу для скончавшейся матери в ХМАО. Обложка © t.me / Новости Югры

Мэр города Мегиона (Ханты-Мансийский автономный округ) Алексей Петриченко извинился перед женщиной, которой пришлось копать могилу своей умершей матери. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу администрации.

"Глава города Алексей Петриченко встретился с мегионкой Оксаной Шустовой и принёс ей и её семье соболезнования в связи с потерей близкого человека и извинения от себя и структур, которые занимаются захоронениями. Специализированной организации даны строгие указания по недопущению подобных ситуаций впредь",  говорится в сообщении.

Ранее семью умершей поставили перед выбором: либо заплатить деньги рабочим, либо копать мёрзлый грунт вручную. Всё из-за нехватки новых мест для могил, они закончились раньше, чем подрядчик начал расширять кладбище.

По информации администрации, муниципальный контракт на строительство второго этапа городского кладбища заключён в январе 2024 года. На расширение региональные власти выделили 25 миллионов рублей — появится 800 мест для захоронений, которых хватит на два года. В настоящее время продолжаются работы по отсыпке, пояснили в мэрии.

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Напомним, ранее сообщалось, что дети покойной два дня самостоятельно копали могилу в Мегионе (ХМАО). Ритуальщики запросили за свою работу 60 тысяч рублей.

Дарья Нарыкова
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