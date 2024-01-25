Дети два дня рыли могилу для умершей матери в ХМАО

Дети погибшей женщины два дня самостоятельно копали могилу в Мегионе. После смерти матери выяснилось, что на кладбище не осталось свободных мест, рассказала дочь погибшей Оксана. По её словам, осенью ритуальщики выкапывают 150 могил, однако в этом году выполнили всего треть работы.

"Выяснилось, что мы можем выкопать могилу силами нанятых людей, но они запросили за работу 60 тысяч рублей из-за зимы. Это просто астрономическая сумма, мы решили копать сами, но за два дня не удалось выкопать даже метра. Потом нам всё же удалось найти людей, которые согласились выполнить работу дешевле", — рассказала Оксана в беседе с 86.RU.

После вскрывшегося инцидента на кладбище приехал глава города Алексей Петриченко со всей делегацией администрации. Оксана рассказала, что мэр лично принёс извинения и заявил, что затраты на могилу детям погибшей компенсирует.