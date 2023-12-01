В Ярославле ритуальщики свалили гробы с экскаватора и захоронили в братской могиле
В Ярославле гробы с телами доставляли на кладбище в ковше экскаватора
В Ярославле ритуальщики свалили гробы из ковша и захоронили в общей могиле. Фото © t.me / Ярославль онлайн
Жителей Ярославля возмутила работа местных сотрудников ритуальных услуг. По словам очевидца, на кладбище похоронили людей, привезя гробы в ковшах экскаватора, а вместо одиночных могил ритуальщики вырыли траншею.
"Ярославль, наши дни, похороны за счёт государства. Доставляют в ковше, включая детей, и хоронят в братскую траншею. В траншею скопом хоронить нельзя, государство гарантирует каждому гражданину индивидуальный участок", — возмутился местный житель в беседе с 76.ru.
В мэрии города объяснили, что очевидец увидел работу в секторе, где хоронят людей, у которых нет родных. Однако власти признали, что ритуальщики всё же были неправы, перевозя гробы в экскаваторе. Там добавили, что, согласно правилам, к могиле гроб должны нести два человека.
А ранее Лайф рассказывал, что на пляжах на юге США стали всё чаще находить "ведьмины бутылки", в которых содержатся жуткие артефакты, предназначенные для "погребения злых духов". В них могут находиться волосы, травы, растения, ногти и даже определённые "человеческие жидкости". Обычно такие сосуды использовались в Британии, где в XVI–XVII веках верили в ведьм и их способность вызывать болезни при помощи заклинания.