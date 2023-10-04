Вплоть до смертельного исхода: Экстрасенс предупредил об опасности ритуалов захоронения живых людей

Ритуал, когда ещё живого человека пытаются "похоронить", — довольно распространённое явление. Однако он крайне опасен как для исполнителя, так и для "погребённого". Подробнее об этом рассказал Лайфу экстрасенс Александр Козасов, комментируя недавнюю ситуацию на Кубани, где женщина поставила во дворе "могилу" живому мужу.

По его словам, на многих кладбищах можно увидеть свежие фотографии совершенно посторонних людей на старых захоронениях. Если этот снимок провисит достаточно долго или, как в этом случае, "могилу" ещё живого мужа не удастся быстро обнаружить, то это может грозить тяжёлыми болезнями вплоть до смертельного исхода. При этом опасность существует и для того, кто проводит ритуал, так как он относится к чёрной магии, его не может совершать неподготовленный человек.

Экстрасенс Александр Козасов. Фото © Предоставлено LIFE

"Мужу в данном случае можно посоветовать сходить в церковь и заказать для себя три молебна о здравии. Женщине, которая никак не может отпустить этого мужчину, можно посоветовать обратиться к хорошему экстрасенсу, который, во-первых, проверит, нет ли на ней каких-либо магических воздействий, которые мешают ей отпустить бывшего мужа, а во-вторых, помогут разорвать кармическую связь между ней и мужем, но без негативных последствий для них обоих", — пояснил Козасов.