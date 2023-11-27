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27 ноября, 06:11

Пляжи Мексиканского залива заполонили "ведьмины бутылки" для "погребения злых духов"

Fox News: На пляжах в США заметили "ведьмины бутылки" с пугающими предметами

На пляжах на юге США стали всё чаще находить "ведьмины бутылки", в которых содержатся жуткие артефакты, предназначенные для "погребения злых духов". О жутких находках сообщается в сюжете Fox News.

Странные бутылки выбрасывало на американские пляжи ещё осенью 2022 года. Видео © YouTube / MissionAransasNERR

По данным телеканала, подобные находки встречаются на побережье Мексиканского залива. Бутылки пугают даже некоторых исследователей, а отдыхающих призвали в лишний раз не трогать их и оставить закупоренными.

"Они меня не пугают, однако я и не собираюсь их открывать. Я имею в виду, что в них должны быть заклинания и прочее, зачем рисковать?" — отметил учёный Джейс Таннелл.

В бутылках могут содержаться волосы, травы, растения, ногти и даже определённые "человеческие жидкости". Обычно такие сосуды использовались в Британии, где в 16–17 веках верили в ведьм и их способность вызывать болезни при помощи заклинания. Утверждается, что такие бутылки как раз и применяли для отражения "чар". Таннел считает, что найденные артефакты изготавливают в государствах Карибского бассейна и Южной Америки.

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Ранее Лайф писал, что в Таиланде нашли останки вымершего аллигатора. Такой зверь мог жить около 230 тысяч лет назад — в эпоху ледникового периода.

Обложка ©

YouTube / MissionAransasNERR

Никита Осипов
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