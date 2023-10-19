Останки вымершего аллигатора времён ледникового периода найдены в Таиланде
Останки вымершего аллигатора. Обложка © Ministry of Natural Resources and Environment (Thailand)
Тайские палеонтологи обнаружили новый вид аллигатора, который обитал во времена ледникового периода, рассказали в Министерстве природных ресурсов и окружающей среды Таиланда.
Останки обнаружили ещё в 2005 году, однако только через 13 лет учёные смогли понять, что это ранее неизведанный вид. Окаменелости нашли в районе Нон Сунг провинции Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Аллигатора назвали Alligator munensis (аллигатор реки Мун) в честь реки, рядом с которой обитал данный вид. В научном журнале Scientific Reports рассказали, что такой зверь мог жить около 230 тысяч лет назад — в эпоху ледникового периода.
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