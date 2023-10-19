Под Тулой нашли оружие Смутного времени, которое могло принадлежать князю

Исследователи Тульской археологической экспедиции обнаружили клевец — оружие XVI–XVII веков. Он представляет собой артефакт из стали, украшенный серебром. Такой предмет мог принадлежать князю Смутного времени, сообщили в музее-заповеднике "Куликово поле".

"По предварительным данным, клевец датируется концом XVI – первой половиной XVII века. Для того чтобы точнее понять хронологическую позицию этой вещи, предстоит дальнейшая работа по поиску аналогий, то есть близких по типу клевцов", — рассказал заведующий отделом археологических исследований Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Евгений Столяров.

Учёный отметил, что этот артефакт был обнаружен случайно на территории Щёкинского района Тульской области во время раскопок. Исследователи считают, что клевец тесно связан с эпохой Смутного времени, так как ранее в лесах Большой засечной черты уже находили оружие того времени.

Сейчас артефакт проходит атрибуцию. После того как учёные установят точную дату его использования, клевец можно будет найти на выставках, посвящённых истории XVI–XVII веков.