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26 ноября, 16:42

Найденные в пещере жуткие фигуры с огромными головами озадачили учёных

Antiquity: В Танзании найдены странные наскальные фигуры с огромными головами

<p>Найденные в Танзании наскальные фигуры с огромными головами. Обложка © <a href="https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Antiquity</a></p>

Найденные в Танзании наскальные фигуры с огромными головами. Обложка © Antiquity

Международная группа археологов впервые представила описание ранее неизвестных наскальных рисунков, обнаруженных несколько лет назад в Танзании. Исследование специалистов опубликовано в журнале Antiquity.

В 2018 году в заповеднике Свага-Свага, расположенном в центральной части Танзании, обнаружили 52 ранее не известных науке каменных убежища. Причём все изнутри были украшены наскальными росписями. Один из объектов учёные назвали Амак'хи 4, он и вызвал больше всего обсуждений. На панели изображены три загадочные фигуры с огромными головами, не похожими на человеческие. Сначала специалисты предположили, что это изображения людей, которые могут превращаться в буйволов. Однако больше подобных рисунков в этом регионе найти не удалось, поэтому, вероятнее всего, они обозначают что-то другое.

Найденные в Танзании наскальные фигуры с огромными головами. Фото © Antiquity

Найденные в Танзании наскальные фигуры с огромными головами. Фото © Antiquity

Археологи не исключают, что огромные головы могут быть причёсками или головными уборами. Также выдвинута версия, что так предки могли обозначать важных членов общества. В будущих работах учёные собираются провести анализ другой наскальной живописи в этом же регионе, чтобы точнее интерпретировать загадочные фигуры.

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Наталья Исакова
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