Найденные в пещере жуткие фигуры с огромными головами озадачили учёных

Международная группа археологов впервые представила описание ранее неизвестных наскальных рисунков, обнаруженных несколько лет назад в Танзании. Исследование специалистов опубликовано в журнале Antiquity.

В 2018 году в заповеднике Свага-Свага, расположенном в центральной части Танзании, обнаружили 52 ранее не известных науке каменных убежища. Причём все изнутри были украшены наскальными росписями. Один из объектов учёные назвали Амак'хи 4, он и вызвал больше всего обсуждений. На панели изображены три загадочные фигуры с огромными головами, не похожими на человеческие. Сначала специалисты предположили, что это изображения людей, которые могут превращаться в буйволов. Однако больше подобных рисунков в этом регионе найти не удалось, поэтому, вероятнее всего, они обозначают что-то другое.

Найденные в Танзании наскальные фигуры с огромными головами. Фото © Antiquity

Археологи не исключают, что огромные головы могут быть причёсками или головными уборами. Также выдвинута версия, что так предки могли обозначать важных членов общества. В будущих работах учёные собираются провести анализ другой наскальной живописи в этом же регионе, чтобы точнее интерпретировать загадочные фигуры.