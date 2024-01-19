"Собирала слёзы и горе": "Кладбищенская" новогодняя ёлка возмутила жителей села в Бурятии В бурятском селе чиновники соорудили новогоднюю ёлку из веток с кладбища 19 января, 10:18 Ёлка в посёлке Мостовское в Бурятии. Обложка © Viber / Прибайкалье-инфо.24/7

В бурятском посёлке Мостовское чиновники установили на детской площадке новогоднюю ёлку, соорудив её из веток с местного кладбища. Жители узнали об этом только сейчас и негодуют, что веселились возле дерева, которое собирало "все людские слёзы и горе". Информация о "кладбищенской ёлке" появилась в группе "Прибайкалье-инфо.24/7" в Viber.

Кладбище в посёлке Мостовское в Бурятии. Фото © Viber / Прибайкалье-инфо.24/7

"Нам, родителям детей, проводивших возле него игры и праздники, очень неприятно. Считаем этот поступок мерзким", — написала одна из жительниц.

"После праздников жители узнали о том, что ёлка срублена на кладбище. С места, где дерево собирало все людские слёзы и горе. Жители в ужасе", — сказала другая.

На опубликованных фотографиях, казалось бы, обычная новогодняя ёлка. Но пользователи показали и снимок с кладбища. На нём — высокая ель с практически голым стволом. Именно с этого дерева срезали ветки для создания символа Нового года. Глава поселения Татьяна Жилина подтвердила информацию, что ёлку "собрали" из ветвей с кладбища, когда облагораживали его.

"Работы проводились ещё осенью, вместе с жителями принималось совместное решение о том, что можно использовать такие ветки для создания новогоднего дерева и экономии бюджетных средств", — ответила чиновница на претензии сельчан.

Жилина добавила, что ёлка получилась очень пушистой, был создан каркас, к которому и прикрепили ветки. Чиновница не поняла возмущения жителей, так как в сами праздники никто претензий не предъявлял, а сейчас новогоднее дерево оказалось в центре скандала.

Ранее сообщалось, что в Москве загорелся склад с нераспроданными искусственными ёлками. Огонь распространился на площади 300 квадратов.

Авторы Татьяна Миссуми