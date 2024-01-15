Штормовой ветер неожиданно "ускорил" демонтаж новогодней ели в селе на Сахалине
Сильный ветер повалил новогоднюю ель на площади около Дома культуры в селе Троицкое на Сахалине. Всему виной мощный циклон, обрушивший на южную часть региона вихри и метели.
Штормовой ветер неожиданно "ускорил" демонтаж новогодней ели в селе на Сахалине. Видео © Telegram / ЧП Сахалин (@Crimesakh)
В аэропорту Южно-Сахалинска из-за снежного шторма задерживаются авиарейсы, ограничено движение на нескольких участках трасс, часть автобусов отменена, а в школах ввели дистанционку.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки характер погоды не изменится. Лишь к вечеру вторника осадки на Сахалине прекратятся, но вернутся крепкие морозы, а сам циклон сместится к Курилам.
Ранее Лайф сообщал, что в Азербайджане штормовой ветер свалил главную ёлку города на глазах толпы, а в Геленджике пьяная женщина взобралась на 20-метровую новогоднюю ёлку. Почему она решилась на такой рискованный поступок, неизвестно.