Сильный ветер повалил новогоднюю ель на площади около Дома культуры в селе Троицкое на Сахалине. Всему виной мощный циклон, обрушивший на южную часть региона вихри и метели.

Штормовой ветер неожиданно "ускорил" демонтаж новогодней ели в селе на Сахалине. Видео © Telegram / ЧП Сахалин (@Crimesakh)

В аэропорту Южно-Сахалинска из-за снежного шторма задерживаются авиарейсы, ограничено движение на нескольких участках трасс, часть автобусов отменена, а в школах ввели дистанционку.