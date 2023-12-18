В Геленджике пьяная женщина забралась на двадцатиметровую городскую ёлку
В курортном городе Геленджике местная жительница забралась на городскую ёлку, высота которой составляет более двадцати метров. Видеозапись с места инцидента появилась в соцсетях.
Женщина залезла на городскую ёлку в Геленджике. Видео © VK / "Типичный Сочи"
На кадрах видно, что женщина успела залезть практически на самую верхушку ёлки, добравшись до звезды. Находившиеся в этот момент рядом люди просили её быть "осторожнее".
Мотивы женщины неизвестны. По информации очевидцев, последняя находилась в алкогольном опьянении.
Ранее Лайф писал, что сильный ветер повалил национальную рождественскую ёлку в Вашингтоне, на которой президент США Джо Байден должен торжественно зажечь огни. Позже дерево установили на прежнее место.
VK / "Типичный Сочи"