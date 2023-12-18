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18 декабря, 12:26

В Геленджике пьяная женщина забралась на двадцатиметровую городскую ёлку

В курортном городе Геленджике местная жительница забралась на городскую ёлку, высота которой составляет более двадцати метров. Видеозапись с места инцидента появилась в соцсетях.

Женщина залезла на городскую ёлку в Геленджике. Видео © VK / "Типичный Сочи"

На кадрах видно, что женщина успела залезть практически на самую верхушку ёлки, добравшись до звезды. Находившиеся в этот момент рядом люди просили её быть "осторожнее".

Мотивы женщины неизвестны. По информации очевидцев, последняя находилась в алкогольном опьянении.

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Обложка ©

VK / "Типичный Сочи"

Ян Поланин
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