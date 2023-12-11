25 метров новогоднего настроения: В Подмосковье спилили "царь-ёлку" для Кремля В городском округе Щёлково спилили главную новогоднюю ель страны 11 декабря, 09:39 Церемония спиливания главной новогодней ёлки России в городском округе Щёлково. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Главную новогоднюю ель страны спилили утром в понедельник, 11 декабря, в Щёлковском районе Подмосковья. Церемония прошла в присутствии журналистов. Специальная комиссия выбирала "царь-ёлку" из 30 вариантов и в итоге отдала предпочтение 84-летней лесной красавице за высоту, правильную пирамидальную форму кроны, равномерный насыщенный окрас хвои и возможность лёгкого подъезда — чтобы не пострадали соседние деревца.

Возраст дерева составляет 84 года, высота — 25 метров, размах веток — 10 метров, а диаметр ствола — 60 сантиметров.

Ёлку доставят в Московский Кремль только вечером в среду, 13 декабря: ближайшие два дня уйдут на то, чтобы тщательно упаковать и уложить новогодний груз на автомобильную платформу для дальнейшей транспортировки в столицу. Ожидается, что к 22 декабря "царь-ёлка" уже будет наряжена.

Ранее Лайф рассказывал, что Деды Морозы зажгли праздничные огни на ёлках выставки "Россия" на ВДНХ, тем самым дав символический старт зиме. Кстати, у каждой пушистой красавицы оказался свой оригинальный наряд, который символизирует традиции и культуру того или иного региона. Так, например, на дереве в честь Чукотки представлены украшения из китового уса, а Адыгеи — бархатные шары с национальным орнаментом.

Авторы Марина Калегина