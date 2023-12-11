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25 метров новогоднего настроения: В Подмосковье спилили "царь-ёлку" для Кремля

В городском округе Щёлково спилили главную новогоднюю ель страны

11 декабря, 09:39
<p>Церемония спиливания главной новогодней ёлки России в городском округе Щёлково. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Церемония спиливания главной новогодней ёлки России в городском округе Щёлково. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Главную новогоднюю ель страны спилили утром в понедельник, 11 декабря, в Щёлковском районе Подмосковья. Церемония прошла в присутствии журналистов. Специальная комиссия выбирала "царь-ёлку" из 30 вариантов и в итоге отдала предпочтение 84-летней лесной красавице за высоту, правильную пирамидальную форму кроны, равномерный насыщенный окрас хвои и возможность лёгкого подъезда — чтобы не пострадали соседние деревца.

Возраст дерева составляет 84 года, высота — 25 метров, размах веток — 10 метров, а диаметр ствола — 60 сантиметров.

Ёлку доставят в Московский Кремль только вечером в среду, 13 декабря: ближайшие два дня уйдут на то, чтобы тщательно упаковать и уложить новогодний груз на автомобильную платформу для дальнейшей транспортировки в столицу. Ожидается, что к 22 декабря "царь-ёлка" уже будет наряжена.

Главную новогоднюю ёлку России выбрали с помощью снимка из космоса. Её посадили ещё до ВОВ

Главную новогоднюю ёлку России выбрали с помощью снимка из космоса. Её посадили ещё до ВОВ

Ранее Лайф рассказывал, что Деды Морозы зажгли праздничные огни на ёлках выставки "Россия" на ВДНХ, тем самым дав символический старт зиме. Кстати, у каждой пушистой красавицы оказался свой оригинальный наряд, который символизирует традиции и культуру того или иного региона. Так, например, на дереве в честь Чукотки представлены украшения из китового уса, а Адыгеи — бархатные шары с национальным орнаментом.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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