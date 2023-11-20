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20 ноября, 12:56

Главную новогоднюю ёлку России выбрали с помощью снимка из космоса. Её посадили ещё до ВОВ

Рослесинфорг: Главной новогодней елью стало 25-метровое дерево из Подмосковья

Главной новогодней ёлкой в 2023 году выбрали 25-метровое дерево из подмосковного посёлка Фряново. Его высота составляет 25 метров, а возраст — 84 года. Измерить дерево и определить его точное местонахождение помогли снимки из космоса, сообщили в Рослесинфорге.

Главная новогодняя ёлка из подмосковного посёлка Фряново. Обложка © Рослесинфорг

Главная новогодняя ёлка из подмосковного посёлка Фряново. Обложка © Рослесинфорг

"Возраст дерева — 84 года, диаметр ствола — 60 сантиметров. Ежегодно главную ёлку страны выбирают очень тщательно, смотр проводится по всем лесничествам Московской области. Как правило, претендентками становятся около 50–70 елей в год", — рассказали в ведомстве, добавив, что эта информация пока не подтверждена Комитетом лесного хозяйства Московской области.

Там добавили, что у кремлёвской красавицы должен быть гладкий и неизогнутый ствол, а также ровная конусовидная крона с не слишком густой хвоей, чтобы она не оттеняла гирлянду и украшения. Кроме того, специалисты обращают внимание на удобное расположение новогоднего дерева — к нему должна легко проехать тяжёлая техника.

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Обложка ©

ТАСС / Евгений Паулин

Никита Осипов
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