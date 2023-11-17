От барби до рождественского леса: Россиянам раскрыли тренды новогоднего декора в этом сезоне

Новый год и Рождество совсем скоро, поэтому самое время задуматься о создании праздничной атмосферы в доме. Эксперт Анна Устюжанинова рассказала Лайфу о трендах новогоднего декора в этом сезоне, которые помогут создать гармоничную обстановку.

По словам специалиста, тренд на естественность добрался и до праздничных украшений. В этом году можно попробовать отойти от ярких и броских элементов декора в сторону более спокойных.

"Например, ёлку можно украсить однотонной гирляндой с тёплым светом и игрушками из натуральных материалов — деревянными, шерстяными, войлочными. А на столе и подоконнике создать композиции из свечей, еловых веток и рябины", — посоветовала Устюжанинова.

Также собеседница Лайфа рассказала, как воплотить к Новому году по-настоящему сказочную атмосферу и почувствовать себя словно в рождественском лесу. Для этого нужно создать композицию из ёлок разного размера, длины, высоты и даже сортов. В то же время важно, чтобы они гармонично выглядели друг с другом и органично вписывались в интерьер. У этого совета есть только один недостаток: он не подойдёт тем, у кого небольшая жилплощадь.

Помимо того, Устюжанинова напомнила о барби-тематике, которая отгремела ещё летом, но в преддверии праздников набирает новые обороты. По её словам, розовая тематика к Новому году выглядит очень свежо и необычно. Эксперт предложила запастись розовой посудой и салфетками для праздничной сервировки стола, а также украсить жилище игрушками, гирляндами, свечами этого цвета.

"А вариант для самых смелых — с помощью баллончика создайте напыление из розового "снега" на ветках вашей ёлки", — заключила эксперт "Яндекс.Аренды".