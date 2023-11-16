Россияне захотели подольше отдыхать в Новый год

Большинство россиян поддержали грядущие десятидневные новогодние каникулы. Однако были противники, которые выступали за перенос части этих выходных на май. Итоги опроса публикует РБК.

Больше половины респондентов (60%) одобрили такие длинные каникулы, так как появляется возможность побыть вместе с семьёй и отдохнуть от работы. Россияне признались, что им не хватает отпусков в течение года. 66% женщин 10-дневные каникулы нравятся больше, чем мужчинам (55%). В основном длительные праздники поддерживает молодёжь (69%).

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет из разных регионов России.