Россияне захотели подольше отдыхать в Новый год
Опрос: 60% россиян одобряют десятидневные новогодние каникулы
Большинство россиян поддержали грядущие десятидневные новогодние каникулы. Однако были противники, которые выступали за перенос части этих выходных на май. Итоги опроса публикует РБК.
Больше половины респондентов (60%) одобрили такие длинные каникулы, так как появляется возможность побыть вместе с семьёй и отдохнуть от работы. Россияне признались, что им не хватает отпусков в течение года. 66% женщин 10-дневные каникулы нравятся больше, чем мужчинам (55%). В основном длительные праздники поддерживает молодёжь (69%).
В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет из разных регионов России.
Напомним, что Правительство РФ утвердило календарь праздничных и выходных дней в 2024 году. Согласно документу, россияне в этот раз будут отдыхать с 30 декабря по 8 января — десять дней. А вот следующие новогодние каникулы начнутся с 29 декабря 2024 года.
ТАСС / Марина Лысцева