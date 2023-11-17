На выставке "Россия" к Новому году украсят 90 специально высаженных елей

На главной алее ВДНХ в Москве появится 90 новогодних ёлок, украшенных в традициях регионов России. Их уже начали наряжать в рамках подготовки Международной выставки-форума "Россия" к Новому году, сообщили в пресс-службе выставки.

На выставке "Россия" к Новому году украсят 90 праздничных ёлок. Фото © t.me / Россия. Поехали!

Помимо ёлок, отражающих традиции и культуру 89 регионов России, зрители смогут увидеть голубую ель, которая станет олицетворением всей страны. На выставке рассказали, что каждое дерево отразит культурное многообразие России.

"На сегодняшний момент у нас украшено 12 ёлок. Все они будут готовы к Новому году 1 декабря. Ели после закрытия выставки 12 апреля не будут потеряны: их высадят рядом с ВДНХ. Они станут многолетним напоминанием о выставке "Россия" как символе содружества и единства всех регионов страны", — сообщила заместитель генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Анастасия Звягина.

Украшением деревьев будут заниматься флористы-дизайнеры проекта "Ëлки России" вместе с участниками движения "Волонтёры леса".