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17 ноября, 10:09

На выставке "Россия" к Новому году украсят 90 специально высаженных елей

На главной алее ВДНХ в Москве появится 90 новогодних ёлок, украшенных в традициях регионов России. Их уже начали наряжать в рамках подготовки Международной выставки-форума "Россия" к Новому году, сообщили в пресс-службе выставки.

На выставке "Россия" к Новому году украсят 90 праздничных ёлок. Фото © t.me / Россия. Поехали!

На выставке "Россия" к Новому году украсят 90 праздничных ёлок. Фото © t.me / Россия. Поехали!

Помимо ёлок, отражающих традиции и культуру 89 регионов России, зрители смогут увидеть голубую ель, которая станет олицетворением всей страны. На выставке рассказали, что каждое дерево отразит культурное многообразие России.

"На сегодняшний момент у нас украшено 12 ёлок. Все они будут готовы к Новому году 1 декабря. Ели после закрытия выставки 12 апреля не будут потеряны: их высадят рядом с ВДНХ. Они станут многолетним напоминанием о выставке "Россия" как символе содружества и единства всех регионов страны", — сообщила заместитель генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Анастасия Звягина.

Украшением деревьев будут заниматься флористы-дизайнеры проекта "Ëлки России" вместе с участниками движения "Волонтёры леса".

Миллионной посетительнице выставки "Россия" подарили билеты на "Щелкунчика"

Миллионной посетительнице выставки "Россия" подарили билеты на "Щелкунчика"

Напомним, Международная выставка "Россия" открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября. В день открытия её посетили свыше 190 тысяч человек. На выставке представлены сведения обо всех 89 российских регионах. Завершится она 12 апреля.

Обложка ©

t.me / Россия. Поехали!

Александра Мышляева
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